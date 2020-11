La sœur cadette du clan Kardashian-Jenner tente de passer inaperçue lors d’un dîner avec un ami à Los Angeles. Mais combien vaut sa tenue luxueuse?

Kylie Jenner a fait tourner les têtes en sortant d’un restaurant de West Hollywood vêtue d’un incroyable manteau en peau de serpent marron qu’elle a parfaitement associé à un pantalon en jean ample et des chaussures assorties, un t-shirt, un sac et des couvre-bouche.

La jeune femme de 23 ans qui vient de devenir la première de sa famille à dépasser les 200 millions d’abonnés sur Instagram, battant Kim de plus de 9 millions, est une experte de la mode de luxe. Ici, nous vous disons combien vaut chaque vêtement de ce bel ensemble.

Nous commencerons par le vêtement qui a le plus attiré l’attention. La belle cape en peau de serpent est fabriquée en Italie, elle appartient à la firme Marni et elle a une valeur de plus de 3400 dollars.

Apparemment, sa sœur Kim est également fan de l’entreprise et porte exactement le même manteau, qu’elle portait en décembre dernier lors d’une visite à New York avec ses enfants. Vous pouvez acheter la casquette sur shopbop.com.

Nous continuons avec le deuxième élément le plus précieux. Dans ce cas, ce sont les escarpins en résille et cuir tressé «Roland Mouret Cage and Curry» du créateur Christian Louboutin qu’il a lancé dans sa collection printemps 2018. Vous pouvez en acheter sur https: //www.net-a- porter.com.

Avec une valeur moins chère mais non moins belle, suivez le sac L’afshar. Le portefeuille box est en cuir et possède des poignées en acrylique transparent. Sa valeur ne dépasse pas 650 dollars et vous pouvez l’acheter sur le site Web de la firme, www.lafshar.com.

Kylie a fermé son look avec le masque réglementaire et a incidemment fait la promotion de la nouvelle collection que Kim a sortie pour Skims. Le protège-dents est l’accessoire le moins cher que Kylie ait jamais porté et est au prix de 8 $. Vous pouvez acheter le vôtre sur skims.com.