Comme Aphrodite, Emma Coronel ouvre sa veste et tombe amoureuse | AP

Emma colonel, l’épouse du célèbre homme d’affaires sinaloan, M. Guzmán, a captivé les internautes avec une série de photographies dans lesquelles elle ressemble vraiment à une reine séduisante et glamour dans une veste en cuir noir.

Dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs photographies de la séance photo dans lesquelles vous pouvez voir la mère des plus jeunes filles de l’homme d’affaires sinaloan se faire passer pour coquette et tout comme la professionnelle qu’elle est avec une couronne sur ses cheveux blonds, des lèvres avec une couleur rouge intense, son cou orné de chaînes et une caqueta noire avec des plumes qui ont enflammé l’imagination de beaucoup.

Pourquoi cette veste attire-t-elle l’attention? Le vêtement a été porté avec une grande élégance par l’ancienne reine de beauté Emma Coronel, mais il a capturé tous les regards lorsqu’il est passé en arrière-plan lorsqu’il a été ouvert par l’influenceuse pour révéler un peu plus d’elle-même.

La modèle L’Américain aux racines sinaloennes a enlevé un côté de la veste permettant à ses adeptes de voir le décolleté de son chemisier en dessous et davantage de sa belle peau.

La femme de 31 ans est une véritable femme d’affaires et mannequin professionnelle. Elle a récemment fait tourner les têtes en posant dans une belle robe de mariée blanche.

Emma Coronel a impressionné en partageant la photo sur son compte Instagram officiel et en ressemblant à une belle femme le jour de son mariage, car beaucoup pensaient même que la femme de M. Guzmán aurait pu se remarier.

Après sa longue attente pendant le processus de son mari, qui n’a pas eu une fin heureuse pour la famille car il était établi qu’il devait purger une peine à perpétuité; certains médiums ont commencé à parler de l’avenir du couple.

Le célèbre cubain Mhoni Vidente a assuré qu’après cette nouvelle et la séparation physique du couple, Emma Coronel finirait par demander le divorce à l’homme d’affaires sinaloan. C’est pourquoi beaucoup pensaient que l’ancienne reine de beauté allait probablement se remarier.

Coronel s’est montrée la femme forte et intelligente qu’elle est et après s’être fait connaître ce que son mari a dû endurer en prison, elle a indiqué qu’elle n’allait pas pleurer et a confirmé sa force en poursuivant malgré tout son travail et ses projets familiaux.

Un compte de réseau social auquel ils prétendaient appartenir Emma colonel, car il montrait des images de la célèbre dans diverses facettes de sa vie. Après avoir parfois nié que ce compte lui appartenait, la femme d’affaires a décidé de créer son propre compte Instagram officiel: therealemmacoronel.

Bien que son compte officiel n’ait pas de mouvement constant de la part de la belle mannequin, Emma Coronel compte plus de 400 mille adeptes dans ledit réseau social. Il n’y a que cinq publications qu’Emma a en vue sur le réseau social, mais suffisamment pour captiver tout le monde avec son énorme beauté.

Quelle est une constante dans les images de qui est considéré comme le Kardashian sinaloense c’est, en plus de sa beauté, le sérieux lorsqu’on pose pour des photos. Que ce soit dans la neige, dans la nature ou dans un studio photo, le professionnalisme de Coronel transparaît.

Emma Coronel a été interrogée sur ses revenus lorsque son mari a été soumis au processus aux États-Unis; Cependant, en tant que femme autonome et forte qu’elle est, elle a montré qu’elle avait sa propre entreprise et qu’elle n’avait pas besoin d’autres méthodes pour avoir la vie qu’elle a et donner le meilleur à ses filles.