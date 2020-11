Comme ça le clown, Belinda a l’air incroyable dans son costume d’Halloween | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse mexicaine d’origine espagnole, Belinda, était chargée de placer une photographie dans laquelle on nous montre son grand costume d’Halloween de C’est le Pennywise Clown.

Le costume est si bon qu’il a attiré l’attention des internautes, réalisant que vous atteindrez rapidement 400000 likes et démontrant le bon goût qu’il a ainsi que le fait qu’il ne manquait pas d’un budget pour investir dans son déguisement.

La jeune chanteuse a passé cet Halloween avec son petit ami Christian Nodal qui s’habille également en clown terrifiant pour faire un duo très intéressant faisant peur à ses fans. Les photos ont une excellente production mais il ne fait aucun doute que c’est le meilleur de leur Halloween partagé à travers leurs histoires.

Là, nous avons pu voir beaucoup plus et en action sa superbe tenue avec laquelle il a mis différentes voix et enregistré plusieurs vidéos marchant et s’exhibant autant que possible.

En vérité, la caractérisation était très bonne, en prenant soin de chaque détail des chaussures, des bas, de la jupe, en bref, mais le maquillage lui-même était ce qui a attiré le plus d’attention, car il est excellent et c’est l’un des meilleurs que nous ayons vu de tous les célèbres .

Quelque chose qui a également été au centre de l’attention est que Belinda n’arrête pas de fumer, en fait dans l’une de ses histoires elle apparaît déguisée et avec une fille prenant de la fumée et jouant même avec les diverses décorations qui étaient à la fête à laquelle elle était.

En fait, elle a également été critiquée pour avoir rencontré plusieurs personnes pour célébrer car la situation mondiale nous dit que nous ne pouvons pas encore organiser ce type de fête, cependant, elle et la plupart des gens n’ont pas pris d’importance et se sont rencontrés. de toute façon.

Voyons comment ils ont mangé des plats qui ont l’air très délicieux et qui ont été préparés instantanément, ce qui fait que beaucoup se demandent où ils se trouvaient parce que c’était assez beau et décoré et que cela semblait être un restaurant, mais il se pourrait que ce soit une fête privée avec un chef privé.

Ce ne serait rien d’étrange, car étant célèbres et riches, ils peuvent s’adonner à ces luxes même sans sortir de chez eux et recevoir tout le monde avec le plus grand nombre de règles d’hygiène pour éviter toute contagion ou situation négative.

Il faut se rappeler que depuis le début de la relation entre Belinda et Christian Nodal, cela a fait beaucoup de bruit et a soulevé de nombreux soupçons, cependant, les choses semblent aller assez sérieusement entre le couple, même le célèbre Mhoni Seer a prédit qu’ils atteindraient bientôt l’autel. .

Ils sont l’un des couples préférés de ces derniers temps, car depuis qu’ils ont confirmé qu’ils sont ensemble, ils ont été vus très amoureux et c’est aussi la première relation dans laquelle le chanteur est rendu public.

Au fil des mois, le couple a montré que leur amour est vrai et ils ont également été vus plus amoureux que jamais, même sur leur peau ils ont le symbole de leur amour gravé, en ce moment cela se confirme à nouveau avec ce nombre de vidéos de leur célébration d’Halloween.