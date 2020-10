Comme Catwoman, Celia Lora porte du latex noir pour Instagram | Instagram

Celia Lora a de nouveau son chemin, oui, la belle fille d’Alex Lora a de nouveau accroché ses followers sur Instagram avec sa dernière tenue, ce qui la fait ressembler à une vraie Catwoman.

Comme toute une Catwoman, la patronne de Rive d’Acapulco Elle était vêtue d’une robe en latex noir qui la rend vraiment belle et ses charmes sont évidents, car sa garde-robe a un décolleté prononcé et de la dentelle sur le devant.

Celia Lora a partagé une photo où Instagram est tombé amoureux de sa beauté et de celle de sa partenaire, Karime, également d’Acapulco Shore.

Cela peut vous intéresser: très détendu! Celia Lora ne porte rien sous son chemisier rouge

Sur l’image, vous pouvez voir que Karime a également adopté un look similaire à celui de Celia, mais elle portait une robe bustier du même matériau et de la même couleur, très jolie.

Celia Lora a fait preuve d’une excellente compagnie avec les autres membres d’Acapulco Shore. Récemment, l’émission de télé-réalité MTV a pris fin dans sa sept saison, qui a eu lieu dans le port de Mazatlán, Sinaloa.

Cette saison a été assez amusante, car non seulement le Shore a profité du soleil, du sable et de la mer, mais les maillots de bain et autres surprises n’ont pas attendu.

L’un des chapitres les plus attendus était celui dans lequel les membres de la communauté ont apprécié le carnaval de Mazatlán et en faisaient même partie; depuis Celia Lora et les autres vêtus de costumes minuscules et frappants pour défiler dans un char le long de la célèbre Avenida del Mar.

Un autre chapitre qui est même devenu une nouvelle est celui qui le patron Il s’est déshabillé pour aller à la piscine après une journée amusante, qui est devenue plus excitante à ce moment-là, car cela a non seulement ravi les personnes présentes, mais aussi les télévisions et il y avait plus! dans la piscine.

Mais l’excitation a atteint son apogée lorsqu’une sorcière a visité la maison Acapulco Shore et a découvert les secrets des couples.

Celia Lora s’est avérée être une femme très travailleuse et ne s’est pas seulement limitée à Acapulco Shore, la belle femme s’est également développée dans d’autres projets à succès et ne s’est pas arrêtée même dans cette quarantaine.

La star de MTV a déclaré qu’il respectait la quarantaine respective des coronavirus au Mexique et était restée chez elle; cependant, c’est une femme très active et n’a pas pu s’arrêter.

Pendant ce temps, Celia a ouvert sa propre chaîne Youtube où il a partagé ses expériences et ce qu’il a fait pendant cette période. C’est là qu’il a partagé qu’il passe une grande partie de son temps à répondre aux messages de ceux qui lui demandent de l’aide pour promouvoir ses produits.

La fille d’Alex et Chela Lora a partagé que c’était la meilleure utilisation qui puisse être faite aux réseaux sociaux, pour aider les autres dans cette crise sévère et c’est pourquoi elle s’est consacrée gratuitement au partage sur son compte Instagram la publicité des produits qui vous sont expédiés.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Même l’actrice et mannequin a partagé qu’elle avait partagé des produits qui ne lui plaisaient même pas, tout est pour aider.

Un autre de ses projets qui allait de mieux en mieux avant que le covid-19 ne traverse la vie des Mexicains, était sa ligne de maillots de bain, qu’elle et d’autres belles femmes ont modelée et partagée sur un compte Instagram spécial pour il.

De plus, Celia Lora a inauguré son Bureau de l’amour, qui a déjà plusieurs diffusions et est partagé sur la page Facebook de MTVLA. Dans ce programme, Celia aborde ses followers et répond à des questions sur l’amour, les relations et les autres.