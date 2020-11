Comme c’est jeune! Gabriela Platas vole des regards dans une petite jupe | Instagram

La belle Gabriela Platas a laissé tout le monde émerveillé par sa beauté et son style Je tombe de rire et Instagram avec son style rocker.

La belle conductrice a partagé une photo sur Instagram où elle ressemble à une jeune fille, avec une mini-jupe noire et une chemise qui la rendent vraiment belle.

Gaby Platas Elle s’est fait vraiment belle malgré sa simplicité de s’habiller et elle a trouvé tout le monde sur Instagram et Me Caigo de Risa que parfois moins c’est plus.

L’actrice et animatrice qui a notamment accru sa notoriété après avoir fait partie du casting du célèbre programme Otro Rollo, fait désormais partie du casting de Me Caigo de Risa, où elle ravit généralement tout le monde par sa beauté et sa sympathie.

Sur la photo, vous pouvez voir la belle Gabriela Platas avec sa jupe, sa chemise avec un imprimé et pour compléter sa tenue, une queue de cheval haute qui met en valeur sa beauté.

La photo a été partagée sur son compte Instagram officiel il y a plus de 5 heures et a dépassé les cinq mille réactions. L’actrice a ajouté quelques images de ses compagnons dans Je tombe de rire et a révélé que l’invité spécial d’aujourd’hui sera le bel acteur David Zepeda.

Ils ont pris le temps d’exprimer à quel point elle était belle et de remplir sa boîte de commentaires de cœurs.

Gabriela Platas a prouvé qu’il n’était pas important pour elle de sacrifier sa beauté au nom du travail et récemment, elle est devenue féline pour amuser les téléspectateurs sur Me Caigo de Risa; mais certainement, quand il a donné plus à parler, c’est au programme que Mane de la Parra a participé.

C’est le même animateur qui a partagé une photo amusante où le beau chanteur était par terre, à ses pieds et la langue sortie. Gabriela Platas Il se levait et faisait le geste que Mane de la Parra ferait très mal, ou plutôt très bien.

L’actrice a souligné qu’ils représentaient le s @ d0masochisme et c’est pourquoi ils ont été pris dans cette étrange situation.

Les adeptes de la belle célèbre ont souligné que Mane avait beaucoup de chance d’être avec Gabriela Platas dans cette situation et que plus d’un voulait être lui à ce moment-là.

La belle Gabriela Platas Il a également partagé son bonheur sur Instagram car son compte a enfin été certifié, en plus, il a présumé qu’il était déjà dans les enregistrements de Qu’est-ce qui arrive à ma famille?, Son nouveau projet sur petit écran.

Gaby est devenue l’une des favorites à l’écran, sa simplicité, sa beauté et son charisme l’ont fait entrer facilement dans le cœur de ses followers.

L’animatrice a également montré qu’elle aimait beaucoup ce qu’elle faisait et montrer la publication qu’elle partageait sous l’eau et avec son partenaire et complice bien-aimé, Mauricio Castillo.

Sur l’image, la belle Gaby apparaît en maillot de bain deux pièces s’amusant avec Mauricio et un autre collègue et a avoué dans la description de la photo qu’ils essayaient de se cacher pour en profiter davantage et éviter une conférence de presse puisqu’ils étaient en tournée.

Mauricio Castillo et Gabriela Platas faisaient partie du casting d’Otro Rollo et leur inséparable amitié date de là. Another Rollo, animé par Adal Ramones, était l’un des programmes avec le plus d’audience au Mexique.