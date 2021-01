Comme jamais! Squating Suzy Cortez revient en grand | Instagram

Le beau modèle connu sous le nom de Miss Bum Bum, Suzy Cortez, il a laissé ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec une photographie qui laissait très peu à l’imagination et qui a rendu fous les utilisateurs du réseau social Twitter.

Nul doute que ces derniers mois, Suzy Cortez a gagné l’affection de ses followers, puisque le mannequin brésilien a montré sa silhouette avec des photographies spectaculaires et à cette occasion, Miss Bum Bum a paralysé les réseaux sociaux avec une publication audacieuse et coquette.

Cependant, et malheureusement depuis plusieurs semaines, le compte Instagram officiel de la fille de fitness a été supprimé et Suzy Cortez, a fait connaître la vraie raison pour laquelle son compte Instagram a disparu, assurant qu’elle était victime d’un vol de son appareil. téléphone portable dans son pays d’origine, en plus du piratage de son compte par des criminels.

C’était via son compte Twitter officiel, où Suzy Il a rapporté que c’est dans la ville de São Paulo qu’ils ont emporté son téléphone portable, prenant possession de son compte Instagram, qui a mystérieusement disparu le dernier jour de 2020, provoquant des spéculations sans fin.

Bonjour, mes amours, j’ai subi un vol dans la ville de São Paulo où mon téléphone portable a été volé et mon Instagram a été piraté, nous sommes avec les autorités judiciaires et bientôt je serai de retour avec mon Instagram, merci pour l’amour », a écrit Cortez.

Cependant, après la disparition de son compte, certains médias ont émis l’hypothèse qu’il aurait pu être résilié par la même entreprise, étant donné le contenu risqué que le modèle partage souvent, car il conteste constamment la censure.

En fait, c’est à partir de là qu’il a partagé la photo dont nous allons parler, mais elle a également été publiée sur le réseau social de Twitter et y portait une lenc3ria serrée et petite laissant très, très peu à l’imagination des utilisateurs.

Immédiatement, ses fans ont été remarqués, puisqu’ils ont laissé plus de 20 000 likes et généré environ 150 000 commentaires.

Sans aucun doute, les adeptes du mannequin n’ont pas manqué l’occasion et lui ont adressé leurs bons vœux, tandis que d’autres lui ont demandé de continuer à télécharger plus de photos.

Cliquez ici pour voir la photo de Suzy Cortez.

La belle brésilienne est assez influente, puisqu’elle compte plus de deux millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel et enregistre actuellement 2.0204 publications.

Sur cette plateforme, il montre sa grande passion pour le mannequinat et aussi son goût pour les routines d’exercices intenses.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il est important de mentionner que Suzy Cortez Elle est l’une des femmes les plus suivies de toute l’Amérique latine, car elle est devenue célèbre pour être la fan numéro un du footballeur Lionel Messi.

Et c’est ainsi que, grâce à l’idolâtrie qu’elle a pour l’Argentine, Miss Bum Bum est fan du Futbol Club Barcelona et en Liga MX elle soutient les Eagles of America avec tout.

Il faut se rappeler qu’au milieu de l’année dernière, l’Amérique du Sud a fait preuve de solidarité avec les personnes les plus nécessiteuses, en levant des fonds pour acheter des masques faciaux, du gel antibactérien et des objets sanitaires pour aider les personnes les plus touchées par la pandémie de coronavirus et ce grand acte a été applaudi par beaucoup de gens, puisque son côté plus humain a été vu.

Suzy elle est toujours très présente sur internet et reste également vivante, active et ardente dans le réseau social de Twitter, où elle perd généralement toute inhibition.

D’autant que le réseau d’oiseaux semble ne pas utiliser la censure face aux contenus s3nsual, s3xual et érotique.

Cela peut vous intéresser: Suzy Cortez revient soutenir Messi, un cadeau formidable pour les fans