Comme Jane de la jungle, Geraldine Bazán tombe amoureuse dans un maillot de bain léopard | Réforme

Le rêve partira probablement Irina Baeva ce soir, après avoir vu à quel point l’ex de son partenaire, Gabriel Soto, a l’air spectaculaire dans un maillot de bain léopard. La belle Geraldine Bazán a montré dans le plus pur style Jane de la selva à quel point une femme peut être belle à n’importe quelle étape de sa vie.

L’actrice et mannequin a partagé aujourd’hui sur son compte Instagram diverses images à côté de ses filles, le résultat de sa relation avec Gabriel Soto, mais sans conteste celles qui ont retenu l’attention de tous étaient celles dans lesquelles Géraldine Bazán a été vue seule. et plus libre que jamais.

Si Irina Baeva est une femme jalouse, il ne serait pas surprenant qu’elle soit très bouleversée de voir l’ex de son partenaire dans un superbe maillot de bain et ressemblant à une belle jeune femme, surtout maintenant qu’elle est loin de Soto.

Cela peut vous intéresser: Geraldine Bazán et la forte allusion à Gabriel Soto dans Tik Tok

Sur le fil Instagram, la célèbre a partagé une photo dans laquelle on peut la voir sauter par-dessus la mer avec la tenue en deux pièces qui révèle une grande partie de son anatomie. Le bon travail que l’actrice fait dans la salle de sport est plus qu’évident car elle montre fièrement un abdomen marqué et des jambes toniques.

Mais ce n’était pas tout, Geraldine Bazán a partagé plus de cette aventure sur la plage dans ses histoires, où elle a été vue avec ses filles et a partagé un court enregistrement qui a volé le souffle à beaucoup puisque la jeune mère était presque complètement placée le dos à l’appareil photo et a montré ses charmes d’une manière élégante.

REGARDEZ LE SPECTACULAIRE DE GERALDINE ICI

La vue panoramique est devenue encore plus inoubliable lorsqu’elle a permis de voir ses cheveux blonds caractéristiques voler dans le vent et choisir un endroit avec beaucoup de végétation en arrière-plan, ce qui ajouté à son maillot de bain léopard nous rappelle Tarzan.

La séparation de Geraldine Bazán et Gabriel Soto Cela a été l’un des plus controversés du monde du divertissement, car ils étaient considérés comme l’un des couples les plus stables et les plus célèbres, en plus d’avoir une belle famille à côté de leurs deux filles, Elsa Marie et Alexa Miranda.

C’est en 2017 que la relation du célèbre couple a commencé à faiblir, ceci après de fortes rumeurs qui désignaient Soto comme le père de Matías, le fils de Marjorie de Sousa; Cependant, cela a été écarté après un test ADN effectué en 2018, confirmant que Julián Gil est le père du garçon.

Malgré cela, la relation entre Gabriel Soto et Garaldine Bazán a pris fin, à ce moment-là, le couple a continué; mais les problèmes ont commencé quand une blonde est apparue sur son chemin, Irina Baeva.

Selon Géraldine elle-même, en 2018, elle a accompagné le père de ses filles à une réception sur la mise en scène dans laquelle il a joué avec Baeva et Cecilia Galliano, d’où elle n’était pas très heureuse.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

L’actrice a avoué que depuis lors, elle soupçonnait qu’il y avait quelque chose entre son partenaire et le Russe, tout cela à cause de l’attitude de cette dernière.

Face à Gabriel, il a indiqué que cela ne se reproduirait plus; Alors que peu de temps après, Irina a dédié un “indice” sur Instagram au couple avec la phrase: Quel beau gâchis j’ai fait.

Malgré ce coup dur, Géraldine Bazán s’est avérée être une femme forte, courageuse et belle, capable de se débrouiller avec ses belles filles et sans avoir d’homme à ses côtés.

La belle actrice a appris à voir la vie d’une manière différente et à valoriser chaque moment au maximum et bien qu’elle ait déjà connu une relation sentimentale, elle a clairement indiqué que pour elle, la famille passe avant tout.