Comme Jessica Rabbit, Chiquis Rivera a l’air plus que magnifique | Instagram

La belle Chiquis Rivera sait se développer à la perfection en matière de flirt et de glamour, car la belle fille de Jenni Rivera ressemblait à la même chose Jessica lapin aux Grammys latins.

La chanteuse a partagé sur son compte Instagram officiel des images de sa beauté lors de cette soirée réussie, au cours de laquelle Chiquis Rivera a reçu son premier Latin Grammy, celui-ci pour son album. Playlist.

Beaucoup ont pensé au personnage coquin de Jessica Rabbit, une très belle femme rousse qui va au-delà de la coquetterie avec son élégante robe rouge, quand ils ont vu la belle ex de Lorenzo Méndez vêtue d’une superbe robe à paillettes noires, le vêtement comptait avec un décolleté prononcé et original sur le haut et un sur la jambe, il a donc laissé briller la célèbre femme de toute sa splendeur en marchant sur le tapis. Mais Chiquis Rivera a également montré sa silhouette sinueuse, alors que la robe soulignait sa silhouette.

Cela peut vous intéresser: la robe s’ouvre, Chiquis Rivera ravit Instagram avec son style

L’interprète de Bravo et tu verras Il a accompagné l’élégante robe avec des baskets assorties et un sac à main également en noir.

Pour l’occasion, la célèbre a choisi des petites boucles d’oreilles brillantes et ses cheveux blonds courts avec des vagues qui la font ressembler à une star hollywoodienne.

Chiquis Rivera Elle a partagé à la fois des photos et des vidéos de l’événement important et ses abonnés n’ont pas cessé de lui dire à travers le même support, Instagram, à quel point elle était belle cette nuit-là; en plus de la féliciter pour son premier Grammy Latin.

La nièce de Lupillo Rivera a profité du même médium pour remercier tous ceux qui l’ont soutenue dans sa carrière musicale, son équipe, sa famille et ceux qui faisaient partie de la Playlist; sans qui il n’aurait pas pu vivre le rêve d’avoir un Grammy Latin entre ses mains.

Vérifié

Il n’y a pas assez de mots pour exprimer ce que je ressens en ce moment. Il y a beaucoup de sentiments mitigés, mais plus que tout de la gratitude. Reconnaissant à Dieu, à ma mère, à mon Boss Bee Nation, à mes frères, à mon équipe de travail, à mon label @fonovisa … à mes amis et collègues qui ont accepté mon invitation. Avec les compositeurs, les producteurs, et chaque personne qui faisait partie de cet album #Playlist ✨ Mais surtout, MERCI … MERCI à ceux qui ont cru et soutenu mon projet dès le premier jour …. Vous savez qui tu es. Merci!!!

Chiquis Rivera a dédié son prix à tous ceux qui ont été sur le point de jeter l’éponge dans la poursuite de leurs rêves et leur a donné des mots d’encouragement pour leur montrer que cela peut être fait et qu’avec du travail et de la discipline tout est possible.

Ce prix, mon premier #LatinGrammy du cœur, je le dédie à chaque personne qui a voulu jeter l’éponge, abandonner, ou qui a voulu mettre un terme à ses rêves en raison de mauvais commentaires, d’adversités, d’obstacles, ou par «celui qui dira». Quoi qu’ils disent … allez-y, parce que SI VOUS POUVEZ !!! Dévouement! Persévérance! La discipline! FOI! Et les oreilles sourdes. #FOCUS #ConDiosTODO.

Ce message a été partagé avec une photographie dans laquelle il se posait en souriant avec une image faisant allusion au Latin Grammy, la publication a été faite il y a un jour et a dépassé les 80000 réactions sur le célèbre réseau social.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

D’un autre côté, Chiquis Rivera Il a montré qu’il promeut également les rêves de ses frères et a également partagé une excellente nouvelle sur son compte Instagram, que sa sœur Jacqie Rivera a sorti son premier single, Existo yo, qui est déjà sur les plateformes numériques.