ré

ur un rattrapage la semaine dernière, mon ami Jordan avait de bonnes nouvelles à partager. Il vient d’être approuvé pour une hypothèque pour un nouvel appartement avec son partenaire de longue date. «Il n’y a aucun moyen que j’aie pu le faire seul», admet-il, et Dieu sait que beaucoup de gens peuvent comprendre. Il semble que la montée en puissance soit devenue la voie rapide pour monter sur l’échelle de la propriété pour ceux comme moi qui n’ont pas le privilège d’héritages, de dons ou d’une carrière dans les STEM. Aussi agréable que de faire demi-tour avec la personne que vous aimez peut être, cela n’a pas tout à fait le même punch triomphant que de savoir que vous avez franchi le cap de l’accession à la propriété de manière indépendante.

Je me souviens d’avoir planifié l’avenir avec enthousiasme avec un petit ami qui avait réussi à acheter un appartement (avec l’aide de parents et un salaire de travail technique). Nous avons rompu juste avant qu’il y emménage, me laissant avec la réalisation que toute cette excitation à propos de son appartement était une façon de projeter mes désirs pour quelque chose que je voulais désespérément pour moi.

Une partie de moi pense que je me suis inconsciemment résignée à être un éternel locataire. Jusqu’à récemment, je n’avais jamais fait beaucoup d’efforts pour louer des maisons. J’ai gardé mon décor modeste, ne voyant pas l’intérêt d’en faire trop. Mais dans mon appartement actuel, j’ai tout mis en œuvre avec des tapis, des meubles scandinaves et des coussins. Un signe de goûts mûrs peut-être, mais peut-être aussi une touche de désespoir pour retrouver un certain individualisme dans une situation de vie restrictive. En d’autres termes, peut-être que ce vase en forme de clochard détournera l’attention des murs beiges ternes sur lesquels je n’ai pas le droit de peindre?

Pour les femmes en particulier, ce sentiment d’indépendance qui n’a pas été accordé à tant de nos ancêtres est mieux réalisé en possédant une propriété. Devoir accepter que le partenariat pourrait être notre meilleure option signifie prendre en compte des engagements à long terme dans nos vies alors que nous sommes déjà bombardés par d’autres délais idiots sexistes tels que l’horloge biologique. Bien sûr, je sais qu’il y a plusieurs façons d’entrer. Propriété partagée pour une personne, ou jumelage avec des frères et sœurs. Malheureusement, je peux à peine me résoudre à partager un sac de chips avec mes frères, sans parler de la propriété. Je pourrais déménager plus loin, mais ma famille et mes amis sont ici et peu de villes d’Angleterre sont aussi diverses que Londres. Rester avec les parents et économiser? Quiconque s’est mis en quarantaine avec sa famille en lock-out sait que la nouveauté des plats cuisinés à la maison s’estompe rapidement. Pour l’instant, je devrai peut-être simplement écarter ce que je peux dans un ISA à vie et prier pour un miracle qui ne soit pas en forme d’homme. En espérant qu’un parent éloigné dont je ne savais jamais l’existence, me laissera un héritage d’un million de livres. Cela devrait couvrir la caution pour un studio à Londres, non?

Il semble que nous serons épargnés une autre année de X Factor, selon Dermot O’Leary qui a laissé entendre que l’émission pourrait revenir en 2022. Je me demande s’il serait temps de jeter l’éponge complètement? Alors que X Factor a donné naissance à de véritables stars – One Direction, Little Mix et Jedward pour n’en nommer que quelques-unes – il a dépassé son accueil. Si Simon Cowell insiste pour nous intimider avec la série pour les années à venir, j’espère qu’une vraie réflexion sera mise dans un format plus frais. De meilleurs juges pour un; ils m’ont perdu à la seconde où ils s’attendaient à ce que nous croyions que Tulisa Contostavlos était à égalité avec Gary Barlow et Kelly Rowland. Ils doivent également se débarrasser de la mise en place de l’audition flashy Britain’s Got Talent et retourner dans des pièces intimes. Personne n’a besoin de caméra panoramique sur un nan en pleurs dans le public alors qu’un adolescent sans prétention ceintures Someone Like You d’Adele.