Comme la reine rouge! Maribel Guardia pose en robe rouge fougueuse

La belle actrice Garde Maribel Il a fait bonne impression tout au long de sa carrière, cependant, il est actuellement plus beau que jamais et il le présume chaque jour dans chacune de ses publications sur ses réseaux sociaux.

L’actrice et chanteuse sculpturale se vantait d’un prononcé esc0te avec une robe qui la rend vraiment phénoménale.

L’actrice costaricienne Maribel Guardia a de nouveau suscité des passions après avoir partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle arbore une robe rouge fougueuse et provocante.

Et ce n’est pas pour moins, puisque l’actrice de 61 ans est propriétaire d’une silhouette que plus d’une jeune femme pourrait envier.

Le plus long chemin est de rester immobile. #sabado #actitudpositivo #lookoftheday @jessicaangelcollection “, a écrit Maribel Guardia dans la publication.

En plus du message à ses millions d’adeptes, il a partagé une photo où il arbore une robe longue élégante et un décolleté rouge qui donne à son corps un aspect exquis tandis qu’elle révèle l’une de ses jambes galbées.

Dans ce document, elle est appuyée contre une bûche et comme toujours, elle partage un sourire avec ses followers, ce qui la rend encore plus belle.

Ça ne fait aucun doute que Garde Maribel Elle adore partager ses différentes tenues avec ses followers, et peu importe que ce soit dans des leggings, des robes moulantes ou des maillots de bain sexy, elle a toujours l’air spectaculaire.

La publication a été partagée hier et jusqu’à présent, elle a fait sensation, elle a donc plus de 100000 likes de ses abonnés et des commentaires sans fin des utilisateurs du réseau social.

Très belle Madame, ça te va très bien, couleur excellente “,” Cette robe est un rêve “,” Comme c’est beau “,” Muyyyyy bonne nuit guarancandilla fais de beaux rêves tu es belle “,” Pour toi je veux aller à l’école “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

D’un autre côté, Maribel a toujours été amicale sur la façon dont elle maintient sa silhouette et son beau visage, alors elle a expliqué comment elle faisait pour garder la peau de son visage impeccable, en particulier les terribles lignes d’expression qui viennent avec l’âge.

Et est-ce que l’actrice a donné absolument tout dans son “show” sur Facebook, mais surtout cette fois, elle a avoué les conseils beauté que tous ses followers voulaient connaître.

Guardia a assuré que, bien qu’ils soient très difficiles à faire disparaître, leur apparence peut être diminuée et adoucie.

Mélangez une aspirine avec du blanc d’oeuf et appliquez sur les «pattes d’oie». Vous le laissez pendant 20 minutes puis vous le rincez à l’eau tiède », a également commenté l’animateur.

De plus, il a donné quatre autres conseils qui incluaient tous les matériaux naturels, tels que: le miel, la pulpe d’avocat ou l’aloès.

Il ne fait aucun doute que l’animatrice de télévision renommée fait sensation dans les réseaux avec chaque vêtement qu’elle porte, car elle n’est pas du tout une déesse de la mode, et cette fois nous pouvons vous assurer que le rouge est une couleur qui lui va parfaitement.

Garde Maribel, est l’une des célébrités les plus recherchées sur le réseau social Instagram, car grâce à sa beauté et son talent c’est qu’ils la conduisent à conquérir d’innombrables cœurs, chacune de ses publications est vouée au succès.

Dans chacune de ses photos et vidéos, ses followers la remplissent généralement de compliments car Maribel Guardia ressemble toujours à une reine de beauté, ce qui montre clairement que l’âge n’est qu’un nombre.

Et c’est que pour être honnête, à plus de soixante ans, le conducteur la télévision a l’air vraiment divine, et chaque année elle éblouit de plus en plus par son style, sa personnalité et son élégance, alors si vous pensez à renouveler votre garde-robe, n’hésitez pas à consulter son compte Instagram officiel.

