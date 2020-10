Comme le ciel, Danna Paola dans un costume de plage bleu a souligné sa beauté | INSTAGRAM

Cette belle jeune mexicaine est devenue l’une des chanteuses hispanophones les plus reconnues et appréciées au monde, il s’agit de Danna Paola, devenue mondialement connue grâce à sa musique et maintenant sa récente performance dans la série de Élite Netflix.

A cette occasion, Danna Paola a gâté ses fidèles avec une photo incroyable sur son compte Instagram officier dans lequel elle a posé pour la caméra, debout devant une piscine et l’océan, fusionnant avec le ciel comme elle l’a trouvé à l’aide d’un costume de plage bleu Très beau.

La jolie fille a l’air phénoménale et assez attirante, apparaissant avec sa pose typique dans laquelle elle tire la langue et nous ravit avec sa jolie silhouette, car la fille, en plus d’être très talentueuse pour chanter et jouer, est tout simplement belle.

Les hispanophones qui ont vu des feuilletons mexicains la connaîtront sûrement et se souviendront d’elle pour ses rôles quand elle était enfant, comme ce fut le cas d’Amy la fille au sac à dos bleu », cependant, ils semblent aimer davantage cette version de Danna Paola, car maintenant Elle est déjà une dame et comptant sur une beauté sculpturale, elle a réussi à conquérir des millions d’internautes, ayant plus de 27 millions de followers sur le réseau social de photos.

Elle a également partagé avec nous ce qui est nouveau pour son travail puisque nous savons que la fille est très concentrée sur le fait de se démarquer et d’être l’une des meilleures de l’industrie de la musique, ainsi que dans le jeu d’acteur, quelque chose sur lequel elle travaille depuis plus de Elle a 20 ans et il ne fait aucun doute qu’elle est une professionnelle du divertissement.

Les fans sont simplement excités et heureux de tout savoir sur elle, alors ils commentent également de nombreux compliments et compliments ainsi que des félicitations, ils savent tous que la jeune femme qui fait un grand effort pour avancer malgré la situation mondiale dans laquelle nous nous retrouvons en vie.

Danna est sur le point de lancer une collaboration avec MICA et en a lancé avec d’autres artistes latins, réussissant à attirer l’attention des gens du monde entier, devenant une star internationale, ce qui lui a permis d’apparaître dans les nominations du MTV EMAS, certains Des prix décernés en Europe qui récompensent la musique de ce continent et ce qui y est entendu, qu’elle soit internationale ou nationale.

Il est très probable que c’est grâce à Netflix que Danna Paola s’est fait connaître sur le vieux continent, en étant reçue de très bonne manière et en tenant tout le monde au courant de leurs sorties.

Un nouveau projet auquel elle participe est également à l’horizon, c’est un film pour Netflix dans lequel elle chante le thème principal (Journey To The Light) et le fait de manière spectaculaire, la production est si bonne qu’elle semble même être du niveau de Disney et peut-être même mieux, cependant, nous ne pouvons pas être sûrs jusqu’à ce que nous voyions le film, qui ouvre ce 23 octobre et s’appelle «Beyond The Moon».

Au cas où vous n’auriez pas entendu la chanson, nous la laissons ici pour que vous l’appréciiez, le chanteur s’est montré et a fait un excellent travail, donc voir le film transmet sûrement beaucoup plus les émotions qu’ils voulaient réaliser car il tourne autour du thème de film.

Un détail de la photo qui a attiré l’attention des fans est que l’un de ses tatouages ​​les plus cachés peut être vu, alors certains lui ont demandé de le montrer complètement, mais il est très probable que cela ne se produise pas, car il est en un espace assez caché et personnel.