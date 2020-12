Radieux comme le soleil! Kendall Jenner pose dans un petit maillot de bain | Réforme

Le beau modèle et femme d’affaires Kendall Jenner Elle a montré sa silhouette élancée vêtue d’un petit maillot de bain jaune vif, réussissant ainsi à remplir ses millions de fans sur les réseaux sociaux de soupirs.

Avec 143 millions de followers sur Instagram, le mannequin Kendell Jenner a de nouveau enflammé les réseaux sociaux avec une photo en maillot de bain jaune.

Grâce au fait que Jenner fasse partie de la famille Kardashian, elle a réalisé un gigantesque saut vers la renommée, car elle est maintenant l’un des modèles les mieux payés et aussi le plus reconnu au monde.

Cependant, il convient de mentionner que Kendall est aussi une femme d’affaires, elle utilise donc également ses réseaux sociaux pour promouvoir ses produits.

Il ne fait aucun doute que le jaune est l’une de ces couleurs qui se démarque dans la mer et est également toujours à la mode, deux raisons que l’on sait que Kendall Jenner a prises en compte pour porter ce maillot de bain texturé parfait il y a deux étés.

Le jaune est une couleur associée au bonheur, à la bonne énergie et à l’optimisme; des mots que nous voulons voir reflétés chaque fois que nous prenons notre moment libre de la journée.

JennerLa jeune femme de 25 ans appréciait à l’époque les températures chaudes qui atteignaient 28 ° C et a été vue prendre le soleil sur le bord de la plage et danser dans les bars.

Sur la photo dont nous parlons, on peut voir la petite Jenner portant la belle Maillot de bain deux pièces en jaune vif, les cheveux attachés en arrière, des lunettes de soleil noires alors qu’il pose en regardant l’horizon assis sur un yacht.

Comme prévu, cette publication a réussi à provoquer de grands sentiments parmi ses followers et à ce jour, elle compte plus de 5 millions de likes et des milliers de commentaires de ses fans qui aiment voir ses publications et tout ce qui y est lié. avec elle.

Cliquez ici pour la photo de Kendall Jenner.

Le mannequin international et mondain est bien connu pour sa jolie figure, l’une des plus minces de toute la famille, car elle a de longues jambes, une taille de guêpe et évidemment un grand talent pour la pose et le mannequinat.

Sans aucun doute Kendall Jenner Elle a l’air fantastique avec tout ce qu’elle porte et cela a été montré sur ses réseaux sociaux, portant des vêtements décontractés élégants et même des maillots de bain qui sont rapidement devenus une tendance à de nombreuses reprises.

Comme nous le savons, Kendall Jenner est l’une des sœurs les plus réussies de toute la famille Kardashian, puisqu’elle représente d’innombrables marques et que nous avons pu l’apprécier sur diverses couvertures de magazines, c’est pourquoi chaque fois qu’elle partage quelque chose de décontracté, cela se voit. un peu sur votre profil, générant un divertissement organique pour les abonnés.

En réalité Kendall Elle a tellement de succès dans ce qu’elle fait que le célèbre magazine Forbes l’a désignée fin 2018 comme le mannequin la mieux payée au monde, un exploit qu’elle a répété pour la deuxième année en 2019, ce que peu de mannequins comme Gisele Bundchen avaient réussi à réaliser.

C’est ainsi que Kendall Jenner se consacre toujours à captiver ses plus de 142 millions d’abonnés via son compte Instagram officiel en partageant des photos d’elle-même, assez produites et concentrées sur la mise en valeur de sa beauté, nous vous recommandons donc d’être au courant de son actualité. et les données dans Show News.

Eh bien, nul doute que la mannequin Kendall Jenner sait parfaitement attirer l’attention de ses millions de followers qu’elle ravit chaque jour avec chacune de ses publications.

