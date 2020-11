Comme Luis Miguel, Carlos Rivera inquiète les fans avec la photographie | Instagram

Tout est tranquillité pour les fidèles fans de Carlos Rivera jusqu’au moment où il partage l’une des photographies qui rend tous ses fans fous, l’une de ses plus récentes apparaît baignée dans les derniers rayons du soleil, comment Luis Miguel, l’interprète est devenue une sensation à laquelle aucune femme ne peut résister sauf Cynthia Rodríguez.

L’un des chanteurs qui provoquent sans aucun doute diverses réactions parmi leurs adeptes est Carlos Rivera, en plus de tomber amoureux de sa grande voix et des chansons avec lesquelles il chante pour aimer, l’interprète de “Restons avec nous” exhibe un physique qui vole les soupirs de ses fans, dont son partenaire, l’animateur Cynthia Rodriguez.

L’artiste de Huamantla, Tlaxcala est là pour rester et réussir a été l’un des objectifs qu’il a atteint, mais non seulement il le fait artistiquement, mais il a également réussi à gagner le cœur de nombreuses personnes, en particulier un public féminin qui ne résiste pas. sa grande personnalité.

Comme un Luis Miguel actuel!, Il est devenu un idiot convoité et aime beaucoup poser pour des photos les jours ensoleillés, ce qui met en valeur sa vie disciplinée d’exercice physique.

C’est à travers ses publications que le chanteur vole les soupirs dans chaque photographie, surtout dans laquelle il apparaît en train de bronzer ou sur la plage, moments dont il profite à chaque occasion.

C’est l’une de ces occasions dont il a été témoin auprès des utilisateurs d’Instagram en partageant un instantané dans lequel il apparaît avec un beau fond naturel.

L’ancien universitaire a profité d’un moment où la plage était accompagnée de la piscine et des derniers rayons de soleil par un bel après-midi.

Ceux quand nous sommes allés à la mer … était le message avec lequel Rivera accompagnait la publication inspirante.

Une carte postale qui a fait rêver nombre de ses fans qui ont immédiatement réagi après le commentaire de l’un de ses principaux fans, l’animatrice Cynthia Rodríguez, qui a partagé quelques autocollants avec des cœurs sur la photo.

A cela s’ajoutaient diverses autres réactions dans lesquelles ses fidèles suivaient toute leur admiration.

Voyons Rivera comme je l’explique, vous êtes la pièce maîtresse et nous sommes les femmes qui, depuis qu’elles l’ont vu, le voulaient, a écrit l’un de ses fans qui a provoqué le rire et le soutien d’autres femmes qui ont approuvé à 100% l’idée.

Peut-être que la belle photo aurait été rédigée par le chauffeur elle-même après qu’il ait été récemment révélé que le couple passait déjà une grande partie de son temps ensemble après avoir emménagé dans la même maison.

Entre des versions qui assurent que Cynthia et Carlos Rivera se sont déjà mariés en secret, le couple a été capturé ces derniers jours dans un magasin de meubles.

Tous deux, vêtus d’une tenue décontractée, ont visité un établissement prestigieux où, à travers la vitre, des célébrités ont réussi à être capturées par les caméras de “Ventaneando”.

Main dans la main, ils ont visité le magasin dans lequel parfois ils admiraient des meubles montrant un intérêt particulier pour les salons, de sorte que les conducteurs en ont déduit qu’ils étaient peut-être à la recherche des meilleurs styles pour donner une touche personnelle à la maison où ils penseront tous les deux à déménager ou peut-être ils l’ont juste fait.

Certains commentaires disaient même qu’ils pourraient même être à la recherche d’un “berceau pour bébé”, puisque parmi la controverse diversifiée qui accompagne le couple, ils mentionnent qu’ils pourraient bientôt devenir parents, bien qu’aucune des versions n’ait été confirmée ou niée par les célébrités elles-mêmes. .

Ce qui est un fait, c’est que pour beaucoup de ceux qui aiment les voir ensemble, c’est une nouvelle qu’ils attendent depuis longtemps, et ils espèrent que très bientôt l’un d’eux révélera plus de détails et / ou confirmera l’existence de ces plans et d’autres ensemble. .