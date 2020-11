M

Eghan Markle a parlé de son «chagrin insupportable» après avoir révélé qu’elle avait fait une fausse couche alors qu’elle tenait son fils Archie en juillet.

Dans l’article, Meghan décrit comment la conversation autour de la fausse couche reste «tabou, criblée de (honte injustifiée)» et «perpétue un cycle de deuil solitaire».

La mannequin et entrepreneuse Chrissy Teigen a été félicitée pour avoir partagé des photos de l’hôpital après avoir souffert d’une fausse couche en octobre. La petite-fille de la reine, Zara Tindall, a également subi deux fausses couches avant d’avoir son deuxième enfant.

Nous examinons ici ce qui se passe lorsqu’une femme fait une fausse couche et à quel point elles sont courantes:

Qu’est-ce qu’une fausse couche?

Une fausse couche se produit lorsqu’une femme perd son bébé à naître au cours des 23 premières semaines de grossesse.

Selon le NHS, une fausse couche est un événement ponctuel pour la plupart des femmes – mais après chaque fausse couche, le risque d’une autre augmente.

Quels sont les signes d’une fausse couche?

Le saignement vaginal est le principal symptôme, qui peut être suivi de crampes et de douleurs dans le bas de l’abdomen.

Le NHS recommande aux femmes enceintes qui présentent de tels symptômes de contacter leur médecin généraliste ou leur sage-femme, qui peut les diriger vers une unité de grossesse précoce de leur hôpital local.

Pourquoi les fausses couches se produisent-elles?

La plupart des fausses couches sont causées par des chromosomes anormaux chez le bébé à naître, soupçonnent les experts médicaux, mais le NHS dit qu’il peut y avoir de nombreuses autres raisons pour lesquelles elles peuvent survenir.

La cause n’est généralement pas identifiée par les médecins, mais les fausses couches sont rarement la faute de la mère.

Les fausses couches ne peuvent généralement pas être évitées, mais le NHS conseille d’éviter de fumer, de boire de l’alcool et de consommer des drogues pendant la grossesse pour réduire les risques.

Le maintien d’un poids et d’un régime alimentaire sains avant la grossesse peut également réduire les risques de fausse couche.

Que se passe-t-il après une fausse couche?

Les femmes peuvent se sentir épuisées émotionnellement et physiquement après une fausse couche, et les sentiments de culpabilité, de choc et de colère sont également courants, selon le NHS.

Les services de conseil hospitalier et les organismes de bienfaisance fournissent des conseils et un soutien aux femmes qui ont subi une fausse couche – et le NHS recommande également que certaines personnes aimeraient avoir un mémorial pour le bébé perdu.

Tommy, le principal organisme de bienfaisance britannique pour la recherche sur les fausses couches, les mortinaissances et les naissances prématurées, a également souligné l’impact émotionnel que l’expérience peut avoir sur les pères.

Quelle est la fréquence des fausses couches?

Une femme sur quatre a fait une fausse couche, selon Tommy.

Les fausses couches récurrentes sont beaucoup plus rares, avec une femme sur 100 au Royaume-Uni faisant au moins trois fausses couches consécutives. Plus de 60% de ces femmes, dont la cause d’une fausse couche est inconnue, continuent à avoir une grossesse réussie.

Les chiffres de Tommy montrent également que 11 grossesses sur 1000 sont extra-utérines, ce qui est une forme de fausse couche grave et potentiellement mortelle qui se produit lorsque le bébé à naître se développe dans les trompes de Fallope plutôt que dans l’utérus.

