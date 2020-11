Comme quelques fois!, Aislinn Derbez découvre son torse pour Instagram | Instagram

Même Mauricio Ochmann serait impressionné! La belle actrice Aislinn Derbez a laissé ses followers stupéfaits sur Instagram en les gâtant avec une photo comme peu d’autres, dans laquelle la fille d’Eugenio Derbez a dévoilé une grande partie de son torse.

Le beau protagoniste de Mal a partagé la photo où vous pouvez le voir modeler un joli maillot de bain séduisant car il ne peut pas couvrir beaucoup de ses charmes et encadre parfaitement sa belle silhouette.

Aislinn derbez semble vraiment belle et naturelle dans l’image que l’on peut voir sur Instagram, l’ex de Mauricio Ochmann a choisi un maquillage des plus naturels, avec ses cheveux courts en l’air et son maillot de bain avec des détails de fleurs, assez mignon.

L’actrice a souligné le beau travail de la photographe, surtout étant assez jeune, seulement 21 ans et a également partagé un secret, qu’elle venait de pouvoir se remettre dans son jean après être devenue mère et se sentait beaucoup mieux et bien humour.

Le célèbre Aislinn derbez Elle a souligné que si elle avait à nouveau un bébé, elle serait plus patiente avec elle-même et avec son corps, car elle dit que le processus d’acceptation de son corps après être devenue mère a été très difficile.

Mon corps a mis beaucoup plus de temps que je ne le pensais à revenir. Honnêtement, si je tombais à nouveau enceinte, je serais plus patiente, me mettrais moins de pression, me lâcherais (une merde), ferais plus confiance à mon corps et exigerais moins de moi (et essayerais d’être de meilleure humeur). Mais bon, ces leçons ne sont pas apprises sans avoir vécu le contraire . Ah! Et si vous aimez mon maillot de bain, c’est de @ pissaro.swimwear .

Cette photographie de la belle fille d’Eugenio Derbez a été publiée le 12 février 2019, alors qu’elle était encore en couple avec l’acteur également Mauricio Ochmann et dépassé 700 mille réactions sur le célèbre réseau social.

C’était des mois après Aislinn derbez Elle a finalement été montrée dans un tout petit maillot de bain deux pièces sur Instagram. La célèbre beauté avait l’air très heureuse avec un sourire jusqu’aux oreilles, mais les critiques ne tardèrent pas à venir.

Les internautes ont souligné que l’actrice était “très maigre” et qu’elle devrait manger plus; mais Aislinn Derbez ne s’est pas tue et a répondu aux critiques.

L’influenceuse a répondu avec un message sur le même réseau social, des images inédites de son corps après la grossesse qui ont rendu son excès de poids et son changement d’anatomie plus qu’évidents.

Aislinn Derbez a avoué que la photo qu’elle avait précédemment partagée était la première fois qu’elle se sentait à nouveau à l’aise avec son corps, après deux ans de devenir mère.

L’ex de Mauricio Ochmann Elle a souligné que le processus qu’elle a dû traverser pour accepter et aimer ce corps capable de donner vie à une fille saine et belle avait été assez dur pour elle-même et difficile.

Derbez a partagé qu’il était nécessaire d’avoir une thérapie et de connaître le mot régime pour la première fois de sa vie, quelque chose de très difficile pour quelqu’un qui avait une génétique d’envie.

Aislinn Derbez a souligné que l’important est de se sentir à l’aise avec soi-même et de s’aimer malgré tout.

Cela s’est produit après avoir annoncé sa séparation d’avec Mauricio Ochmann, le père de sa fille; quelque chose qu’il a avoué avait également à voir avec sa perte de poids.

La belle mannequin a noté qu’elle avait du mal à perdre du poids, mais que cela s’est accéléré lorsque sa séparation s’est produite.

Plus tard, il a été révélé que la célèbre femme ne voulait pas mettre fin à sa relation avec l’acteur; Cependant, tout s’est terminé entre eux et ils sont déjà en train de divorcer. Il y a ceux qui assurent même, Aislinn Derbez a déjà un nouvel amour.