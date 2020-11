Comme Rapunsel, Mía Khalifa se souvient et nous montre sa silhouette en même temps | INSTAGRAM

La célèbre ancienne actrice de films pour adultes, Mía Khalifa, a téléchargé une photo montrant ses cheveux aussi longtemps que ceux de Raiponce tout en se rappelant comment il était à l’époque où elle avait appris que nous nous enfermerions tous chez nous grâce à la situation mondiale qui balayé ce 2020.

Dans la description de la photo, Mía Khalifa parle qui était dans le salon de beauté quand ils l’ont soudainement averti de ce qui se passait, donc à ce jour, il ne s’est pas coupé les cheveux comme un symbole qui marque tout le temps qui s’est écoulé depuis.

Dans le même temps, le mannequin se chargeait de ravir ses fidèles followers, car dans la partie inférieure de la photo on peut voir les sous-vêtements qu’elle portait, un très coquette qui a des broderies assez intéressantes que ses fans ont sûrement aimé voir.

Vous pourriez également être intéressé: Délicats et beaux, modèles Mía Khalifa avec un petit costume de tissu doux

L’attention qu’elle a reçue a été telle qu’elle a réussi à rassembler plus de 500000 likes en très peu de temps, ainsi que des milliers de commentaires, où ils la complimentent et lui racontent également leur expérience, car les internautes cherchent à participer partout où ils en ont l’occasion.

Outre les commentaires racontant leurs anecdotes sur la façon dont ils ont découvert la situation mondiale et l’enfermement que nous aurions pendant de nombreux mois, les adeptes ont également publié des commentaires occasionnels soulignant qu’ils ne pouvaient pas arrêter de montrer leur silhouette.

Cette situation autour de Mia Khalifa est devenue un sujet de divertissement, car l’actrice a déclaré qu’elle était très contrariée par le type de commentaires faits sur ses réseaux sociaux, ainsi que sur sa page de contenu exclusif, depuis ils sont très respectueux et vous écrivent des choses très désagréables.

Mia Khalifa cherche à oublier son passé et à le laisser derrière, cependant, les internautes n’ont pas pu et prennent grand soin de lui rappeler, ainsi que de lui envoyer tel ou tel message ne la respectant pas, une situation très triste et il semble que cela ne s’arrêtera pas. .

Cependant, Mia le prend parfois avec humour et a même publié quelques captures d’écran de la façon dont elle y répond, tout en nous invitant toujours à nous abonner à cette page où elle nous promet de bien meilleures photos et vidéos que celles de son compte depuis Instagram.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La légende du divertissement pour adultes sait qu’il est l’un des plus recherchés sur Internet, elle profite donc de cette situation pour monétiser, car de nos jours et surtout en 2020, la question est compliquée et il faut trouver un moyen de générer des revenus via Internet, l’un des outils les plus utiles que jamais.

Enfin, nous pourrions sauver que Mía Khalifa a beaucoup changé, maintenant elle consacre son temps à passer les meilleurs moments de sa vie avec son mari, avec qui d’ailleurs elle vient de télécharger une vidéo jouant avec ses pieds et profitant de la compagnie de son chiot, qui aussi adorez et emportez-le partout.

Visiter le désert dans des promenades relaxantes où il voit qu’il a passé un bon moment à la recherche d’un moment de tranquillité et à se débarrasser de toutes les situations qu’il a traversées cette année.