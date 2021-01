En écoutant Riz Ahmed sur le podcast de Louis Theroux hier, je ne m’attendais pas à m’en sortir avec le sentiment d’avoir beaucoup en commun avec l’acteur, rappeur et activiste de 38 ans. Cependant, ses commentaires sur l’aliénation qu’il a vécue en tant qu’étudiant à l’Université d’Oxford m’ont touché une corde sensible.

La star de “Sound of Metal” a déclaré à Theroux qu’il avait fait l’expérience du classisme en tant qu’étudiant à Oxford, ce qui l’a préparé à vivre dans la sphère dorée du monde du théâtre. Il a admis que l’inconfort qu’il ressentait sur les plateaux de cinéma rappelait son temps à étudier parmi l’élite, révélant que c’était un choc culturel à son arrivée.

Lorsque j’ai rejoint Cambridge en 2017, j’étais l’un des rares étudiants noirs. Au début, je me suis senti exclu des amitiés préexistantes constituées d’élèves des écoles d’élite et déplacé comme un visage noir dans une mer de blanc écrasante. Il y avait des moments où cela ressemblait plus à une réunion d’école publique qu’à autre chose.

Il y a eu aussi quelques incidents isolés de préjugés manifestes – par exemple, un étudiant ivre m’a dit lors d’une soirée en première année que je ne suis entré à Cambridge que pour «remplir un quota» après avoir rejeté ses avances.

En conséquence, je me suis souvent demandé si j’avais pris la bonne décision. Et Ahmed a raison, ce syndrome de l’imposteur ne disparaît pas comme par magie après l’obtention de votre diplôme.

Certes, des institutions comme Oxbridge sont une bonne préparation à la vie professionnelle à bien des égards. Vous absorbez par osmose les moyens de vous approprier les normes culturelles de l’élite, votre changement de code devient plus transparent, et pour cette raison, vous êtes définitivement dans un avantage.

Plus vous montez dans l’échelle professionnelle, plus la cohorte devient blanche et riche, et être exposé à cela à l’université vous imprègne sans aucun doute de plus de confiance lorsque vous entrez dans ces espaces plus tard dans la vie.

Cependant, la transformation n’est jamais complètement complète et le sentiment insignifiant d’aliénation demeure quel que soit le nombre de dîners formels auxquels vous avez assisté. Il y a toujours un inconfort persistant que vous portez avec vous.

Je suis sûr que les temps ont changé à Oxford depuis qu’Ahmed a obtenu son diplôme – même pendant mes trois années à Cambridge, j’ai remarqué un effort concerté pour rendre l’université plus accessible. La cohorte la plus récente de 2020 était de loin la plus diversifiée, et au cours de la dernière année, mon propre collège (Jésus) a pris deux décisions importantes: élire le premier maître noir de n’importe quel collège d’Oxbridge et remettre la statue de bronze du Bénin (Okukor) à sa place légitime. au Nigéria.

Ce qui est important, c’est que nous continuons à prendre de la place même lorsque cela est inconfortable, dans l’espoir de l’améliorer légèrement pour la prochaine personne qui arrive.