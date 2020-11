Comme les amoureux les plus célèbres du monde, ces célébrités montrent leur amour sur un balcon.

Le modèle brésilien Izabel Goulart et son petit ami, le footballeur allemand et le PSG Kevin Trapp Ils ont été vus en train de s’embrasser sur le balcon de leur hôtel à Cannes.

Barack Obama et Michelle Obama Ils se sont embrassés sur le balcon de la Maison Blanche lors de la célébration annuelle de Pâques.

Prince William et la duchesse de Cambridge ils s’embrassent sur le balcon de Buckingham devant la foule, après leur mariage. Le couple est heureux et ça se voit!

Whitney Port et Ben Nemtin Ils ont été vus en train de s’embrasser pendant le magnifique coucher de soleil hawaïen.

Zoe Saldana et Marco Perego Ils s’embrassent en robe de chambre sur un balcon sur l’île de Capri.

Ana de Armas et Ben Affleck ils flirtaient et s’embrassaient sur un balcon de la Nouvelle-Orléans.

Britney Spears et Kevin Federline Ils montrent leur amour intense sur le balcon du Ritz-Carlton.

Kim Kardashian met un gros bisou sur les lèvres de Kanye ouest sur le balcon de votre chambre d’hôtel à Miami.

Jennifer Lopez et Marc Anthony ils semblaient très proches et profondément amoureux lors du Gala Latina inaugural 2009, tenu à Union Station à Washington DC. JLo et Marc Anthony ont apprécié le spectacle depuis un balcon.

Aaron Diaz et Lola Ponce … Pure baiser! Le couple a été capturé sur un balcon à Naples, où il est devenu clair qu’il n’y avait qu’amour entre eux.

La star du football Neymar et sa petite amie Bruna Marquezine aux bisous et aux câlins lors d’une soirée dans un hôtel de Fernando de Noronha en 2018.

Sophie Turner et Joe Jonas amoureux au bar de la piscine de l’hôtel Fasano à Rio.

Alessandra Ambrosio embrasser son petit ami Nicolo Oddi à l’hôtel Eden Roc lors du 72e Festival de Cannes.

Jennifer Lopez et Ben Affleck passionnés sur le balcon de leur chambre d’hôtel en 2003.

Karlie Kloss et Joshua Kushner Ils partagent un baiser sur le balcon de leur appartement à New York en remerciant les travailleurs de première ligne de Covid-19.

Halsey et G-Eazy Ils s’embrassent passionnément pendant les vacances à Hawaï en 2018.

Last but not least, après une merveilleuse nuit d’aventure, Aladdin il donne enfin le premier baiser à la belle princesse Jasmin. C’était la scène la plus charmante et la plus romantique du film.