Tandis que Poncho herrera pris la décision, personnellement, de ne pas participer à cette réunion. «Au début, nous étions tous les six très enthousiastes à l’idée de rendre cela possible, puis chacun a pris ses décisions personnelles et nous les respectons, car personne ne peut forcer personne, à la fin nous le sommes parce que nous le voulons.

“Nous comprenons que chacun a une décision personnelle et professionnelle, nous la respectons. C’est pourquoi c’est un hommage à ce que nous vivons ensemble avec notre musique”, a-t-il ajouté. Maite.

RBD. (Bryan Bedder / .)

Le 4 octobre, connu parmi ses fans sous le nom d’El Día de RBD, des billets pour le concert hommage Ser o Parecer ont été mis en vente, qui aura lieu le samedi 26 décembre à 17h00 dans la ville de Mexique.

De plus, plus d’une décennie après n’avoir sorti aucune chanson inédite, Anahi fait savoir que les deux Maite Perroni comme Christian Chávez et Christopher Uckermann Ils préparent diverses surprises pour faire plaisir à leurs followers.

“Nous nous organisons tous, évidemment Rebelle Ça va être une surprise incroyable que vous ne puissiez pas l’imaginer, c’est incroyable… nous avons une nouvelle surprise pour vous fin novembre: vous aurez de la nouvelle musique », a déclaré l’artiste.

