L’année dernière, Issabela a révélé que sa fille aînée était à Los Angeles, où elle continuerait ses études. La décision d’Antonia d’être dans un autre pays était due au fait que ses parents voulaient qu’elle change d’environnement et étudie dans une école publique et non privée comme au Mexique.

“Il va dans une école publique, il va grandir un peu, sortir un peu de cet environnement […] Je veux qu’elle soit plus simple, qu’elle aille dans une école publique, qu’elle marche, qu’elle utilise son vélo, qu’elle respire d’autres choses », a-t-il dit. Camil en entretien pour Qui.

Antonia et Victoria, filles de Sergio Mayer et Issabela Camil (Instagram / sergiomayeb)

Cependant, en raison de la crise sanitaire due au Coronavirus, la jeune femme a dû retourner au Mexique, ce qui n’a pas été facile, comme elle l’a expliqué. Sergio Mayer dans une vidéo qu’il a publiée sur son profil Instagram, alors que les frontières étaient fermées.

“Je viens d’atterrir à Tijuana. Comme c’est scandaleux, ils ne connaissent pas le problème. Me voici au CBX (Cross Border Xpress), qui est précisément le pont que vous traversez depuis Tijuana pour aller à San Diego et auquel l’accès est refusé.” Plus tard, il a publié que sa fille était nerveuse à propos de la situation à la frontière: “Ma fille avait un peu peur, mais ils m’aident déjà et ils vont me la livrer. La voilà enfin venue”, a déclaré l’acteur .

