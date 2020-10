Comme un ange, Gabriela Spanic modèle un vêtement délicat pour Instagram | Instagram

La toujours superbe Gabriela Spanic a offert un énorme bonjour à tous ses followers sur Instagram avec une photo dans laquelle elle est vraiment belle.

Comme si c’était un ange, mais avec un air espiègle et assez coquin, L’usurpatrice il a volé les soupirs des internautes sur Instagram avec une seule photo.

Pour l’occasion, Gabriela Spanic a choisi un vêtement noir flirty avec de la dentelle, d’énormes boucles d’oreilles et sa malena dans le vent est devenue ses complices; Mais ce que ses partisans ont encore plus apprécié, c’est que le protagoniste de l’Usurpadora a pris cette image de l’album de souvenirs juste pour les chouchouter.

La célèbre actrice a partagé un fait étonnant à côté de l’image, en assurant qu’elle était déjà enceinte de 5 mois lorsqu’elle a posé pour cette photo.

Bonjour mes anges bien-aimés. Bonne journée à moi, bonne journée à toi Pouvez-vous croire que sur cette photo j’étais enceinte de cinq mois avec mon fils?, A-t-elle écrit à côté de l’image.

La publication a été faite il y a 2 jours et a dépassé les 25 mille likes sur le célèbre réseau social; ses adeptes ont profité de la boîte de commentaires pour montrer leur étonnement face à l’anecdote, louer sa beauté et dire bonjour.

Wow, son ventre de femme enceinte ne se voyait pas. Comme toujours tu es parfait ♥ ️

Bisous de .

Oui, vous êtes une déesse de la beauté … toujours divine!.

Ma vie est toujours aussi belle ❤️❤️ au total.

Enceinte de 5 mois, je ne peux pas croire Toujours merveilleux ♥ ️.

Spanic a récemment fait la une des journaux pour affronter légalement Gustavo Adolfo Infante, une bataille que le pilote a gagnée et pour laquelle l’actrice doit débourser une grosse somme d’argent. Certains médias ont assuré que les biens de Gabriela Spanic seraient saisis pour cette raison.

Cependant, la star du feuilleton a décidé de ne pas s’épuiser sur le sujet et continue de se concentrer sur son travail et ses fans, son compte Instagram le rend plus qu’évident.

La Usurpadora, comme beaucoup se souviennent d’elle, rend visite à ses fans en Europe et a été plus qu’heureuse de la diffusion de Je suis ta maîtresse.

Je suis votre propriétaire revenu à nouveau à l’écran avec d’excellents niveaux d’audience. L’histoire avec Lucero et Fernando Colunga ne serait pas la même sans la méchanceté d’Ivanna, la cousine de Valentina, un personnage que Spanic donne vie.

Cette histoire est devenue une nouvelle en raison de son audience qui, dit-on, a «écrasé» la concurrence, Ventaneando, le programme qui est diffusé sur TVAzteca en même temps. De plus, Lucero a décidé de partager sur sa chaîne YouTube ses expériences autour des enregistrements de Soy tu dueña, où il a parlé des baisers avec Fernando Colunga, à l’enregistrement du thème de la telenovela, qu’il a interprété en duo avec Joan Sebastián. .

Il y a ceux qui ont assuré que Lucero et le poète de la ville s’entendaient assez mal; Cependant, l’actrice et chanteuse a profité de cet espace pour préciser qu’il y avait toujours une bonne amitié entre eux; De plus, il a partagé son admiration pour Sebastián, dont il a souligné qu’il portait toujours les chansons dans son esprit et avait une très bonne mémoire.

Le thème Golondrinas viajeras, la chanson d’entrée de Soy tu dueña, a été composé par le chanteur et le thème de sortie est Dueña de tu amor, composé et interprété par étoile brillante.

Il y a ceux qui disent que l’ex de Maribel Guardia était amoureux de Lucero et qu’il a même composé une chanson pour elle, se voyant sans partage. Les deux interprètes ont si bien combiné leurs talents qu’ils ont même fait un album ensemble, dans lequel ils pouvaient être entendus séparément et aussi en duo dans certaines des chansons.