Comme un ange! Kimberly Loaiza découvre pour montrer son énorme ventre | Instagram

Kimberly Loaiza a un si gros ventre qu’elle ne peut plus cacher à quel point elle est pleine d’amour pour ce deuxième bébé en route; C’est pourquoi la mignonne plus âgée a décidé de partager ses plus grandes joies avec toutes ses beautés et a posé avec sa belle fille Kima à la veille de Noël.

L’épouse de Juan de Dios Pantoja il ressemble vraiment à un ange dans lequel on pourrait dire est sa carte postale de Noël avec ses enfants, oui ses enfants; Eh bien, elle ressemble non seulement à Kima, mais aussi à son deuxième enfant, puisque Kimberly Loaiza n’a pas manqué l’occasion de se découvrir pour montrer son énorme ventre.

Avec une robe tout comme une princesse, de couleur nude, transparente et de grand volume, l’influenceuse a touché les réseaux sociaux en posant de la plus belle des manières dans ce qui serait son septième mois de grossesse et le deuxième Noël de sa fille Kima Sofía Pantoja Loaiza.

Dans la première des trois photographies qui Kimberly loaiza se vantait sur Instagram, la mignonne plus âgée avait l’air vraiment élégante en posant debout et avec le classique «je ne m’en rende même pas compte». Sur cette image, elle a montré beaucoup de choses, en laissant suivre son cours par l’ouverture proéminente au milieu de la robe, exposant ses belles jambes et son ventre très bombé; tandis que son visage a l’air vraiment angélique avec du maquillage dans des tons naturels et ses cheveux baissés avec un diadème comme une princesse.

Mais très probablement, les consetidas de beaucoup seront la deuxième et la troisième photographie, puisque la belle Kima Sofía fait son apparition. Le joli premier-né de Kim Loaiza et Juan de Dios Pantoja a posé avec grâce et style. Sur la première photo, elle partage un tendre baiser dans les bras de sa mère et dans la seconde, elle apparaît très sérieuse, mais avec une élégance totale à côté du célèbre youtubeur.

Le mois dernier a été médiatique pour la belle influenceurEh bien, non seulement de nombreux commentaires positifs et négatifs sont arrivés après qu’elle a finalement révélé sa grossesse, presque sept mois après le début de la grossesse; plutôt, il a également déclenché une nouvelle controverse dans laquelle Badabun est impliqué.

Il s’avère que Kimberly Loaiza et JD Pantoja faisaient partie du Team Fénix Roast, dans lequel ils se dirigent toujours vers Badabun et les liens qu’ils entretiennent avec l’entreprise. Cependant, ce qui a le plus fait sensation, c’est que la vidéo comprenait un homme avec le masque d’un cochon et un énorme «B» sur le front, simulant Badabun et d’autre part, un cheval avec le corps d’une femme, que beaucoup identifiaient comme Lizbeth Rodríguez.

Après la sortie de la vidéo, Juan de Dios Pantoja a fait une forte révélation sur son compte Twitter, assurant qu’un Lizbeth Rodriguez Il n’avait pas aimé la vidéo; Il a souligné que le youtubeur avait également indiqué qu’il avait en sa possession des photos très compromettantes de Kimberly Loaiza et qu’il pouvait les divulguer sur les réseaux sociaux.

Beaucoup ont souligné que cette situation pourrait grandement affecter la gentillesse plus âgée, d’autant plus qu’elles sont en phase finale de grossesse et que les réseaux sociaux ont commencé à demander que ces images n’apparaissent pas et si elles le faisaient, elles n’étaient pas viralisées, afin de ne pas encourager ce type de situation. .

De son côté, Lizbeth Rodríguez a assuré qu’elle était trop occupée par son travail pour se retrouver dans ce type de situation et qu’elle n’avait aucunement ce type de photographie. Il y a ceux qui prétendent avoir déjà été filtrés par e-mails; mais que personne n’a osé les rendre publics par crainte des répercussions.