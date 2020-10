Comme un arc-en-ciel, Celia Lora et ses courbes brillaient dans un jeu de couleurs | INSTAGRAM

La belle mannequin, actrice et maintenant animatrice, Celia Lora, a été chargée de garder ses fans heureux depuis le début de la situation mondiale, portant toutes sortes de tenues et cette fois-ci pour exercer des couleurs qui la faisaient briller comme une arc en ciel.

La belle jeune fille de Alex Lora del Tri reçu en cadeau une tenue très colorée d’une marque de vêtements qui effectue des livraisons dans toute la république et personnellement à Toluca, car, comme nous le savons, Celia a aidé à promouvoir diverses marques

A cette occasion, il a fini par ravir ses fidèles fans avec ce ensemble si beau et surtout audacieux qu’il a provoqué une si bonne réception, atteignant rapidement 68 000 likes, sans quitter la maison et être une formidable source de divertissement.

La photo a été prise depuis le salon de sa maison, un autre endroit qui a voyagé à la recherche des meilleures photographies pour continuer à produire du nouveau contenu chaque jour, comme nous le savons, bien qu’il n’ait pas beaucoup quitté sa maison pour éviter les contagions, il a cherché les meilleurs angles et pièces à représenter devant la caméra.

Bientôt Celia Lora participera à une “émission de télé-réalité paranormale” qui est fortement promue sur les réseaux sociaux, à laquelle Lizbeth Rodríguez, autre personnage célèbre et très contr0verti d’Internet, participe également pour nous apporter de nouveaux contenus coordonnés aux dates La première d’octobre est le 23 de ce mois.

En fait, aujourd’hui il fera un live à 21h00, heure de Mexico, dans lequel il dévoilera quelques détails et nous parlerons un peu plus du projet Barak. Ce nouveau programme pourrait être un grand succès grâce à tous les youtubeurs et célébrités qui y participent, cependant, il suffit d’attendre pour l’observer et ainsi pouvoir avoir un regard et un avis un peu plus éclairé.

Celia Lora a apporté beaucoup de soin à sa personne, que ce soit sur sa peau, ses cheveux, etc., donc dans ses histoires Instagram, elle a partagé un peu plus sur ces processus à cette occasion, elle a visité une clinique où ils ont enlevé des taches. de la peau étant des spécialistes de ce soin.

Tout produit et / ou entreprise qui visite des publicités via leurs réseaux sociaux est très susceptible de recevoir un certain montant en retour, bien qu’elle assure qu’ils lui donnent simplement des services et des produits qu’elle ne reçoit aucun paiement pour le faire, mais qu’elle cherche à l’aider. qui elle peut avec ses chiffres.

La jeune femme reçoit même des vêtements, des autocollants aux bijoux fins, alors elle s’amuse avec ses cadeaux et travaille dur dans la production de ses divertissements pour continuer à être l’une des n ° 1 des réseaux sociaux latino-américains.

Celia Lora nous a également indiqué qu’elle menait une interview avec Álvaro Cuevas, que nous avons pu voir sur son profil et qui sera probablement très divertissante.

Lora a également travaillé avec MTV pour produire de grands chapitres dans lesquels se trouvent la clinique de l’amour avec les séries Celia Lora et Acapulco Shore 2 qui, bien qu’elles soient très différentes, ont réussi à sauver le meilleur de Celia Lora et à amuser leurs fidèles fans avec leur grands exploits et charmes.