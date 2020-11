Comme un félin, Aislinn Derbez pose en petit maillot de bain | Instagram

Fille d’Eugenio Derbez et actrice talentueuse, Aislinn Derbez a ravi ses followers sur Instagram en posant dans un petit maillot de bain, faisant ressortir son style le plus félin.

Le beau protagoniste de Mal Il a partagé trois photos sur Instagram dans lesquelles il pose avec des crèmes de la marque Amai.

Aislinn Derbez a décidé d’être à l’image de sa propre marque, avec laquelle elle a un partenaire et a posé pour les réseaux sociaux en petit maillot de bain pour lui donner le naturel qu’exige son produit.

Cela peut vous intéresser: Aislinn Derbez révèle pourquoi elle n’a pas voulu se séparer de Mauricio Ochmann

La belle actrice a posé devant des palmiers, de l’eau et d’autres éléments de la nature pour montrer que les produits Amai sont 100% naturels.

Aislinn derbez Elle a utilisé comme tenue un petit maillot de bain deux pièces à texture léopard de couleur bleu-vert, qui révélait une grande partie de sa peau, ses belles jambes et son abdomen en acier bien travaillé. Pour compléter son look, la belle ex de Mauricio Ochmann a utilisé des bracelets sur ses poignets et ses cheveux mouillés pour exprimer la signification de son produit.

REGARDEZ LA BELLE AISLINN ICI

Dans la description de la publication, Aislinn Derbez a partagé à quel point elle était heureuse que ses produits soient à vendre et qu’ils soient issus de l’union entre elle et Marianna Burelli, car toutes deux recherchaient un shampooing, un revitalisant et un bâton de crème 100% naturels. et la tâche était assez difficile pour eux. C’est pour cette raison que ces femmes d’affaires talentueuses ont créé Amai pour proposer ces produits à d’autres personnes qui, comme elles, recherchent le naturel.

Aislinn derbez Il a noté qu’Amai ne contient pas de produits chimiques, ce qui les distingue de la plupart des marques.

La publication d’Aislinn Derbez a été partagée le 28 mars de cette année et a dépassé les 630 mille réactions sur Instagram.

La talentueuse actrice a déclaré qu’Amai était déjà disponible sur Amazon et qu’il y a quelques jours, elle a célébré que ses produits seraient mis en vente aux États-Unis.

La meilleure chose à propos de la publication de l’ex de Mauricio Ochmann est que son père n’a pas mis longtemps à approuver ses produits et a partagé qu’ils lavaient les cheveux beaucoup mieux que ceux qui contiennent des produits chimiques, en revanche, le côté drôle est arrivé avec le commentaire du scorpion doré, qui a assuré qu’il valait mieux se laver avec du savon en poudre.

Les adeptes d’Aislinn Derbez n’ont pas tardé à applaudir sa polyvalence et son énorme beauté dans la boîte de commentaires Instagram.

La belle célèbre a reçu de nombreux commentaires négatifs concernant son poids lorsqu’elle apparaît sur les photos en maillot de bain. Ceci depuis qu’elle en a publié un dans lequel elle a avoué qu’elle se sentait plus que confortable avec son corps après un long processus.

Aislinn a posé de manière simple et sans production avec un maillot de bain deux pièces, les cheveux baissés et un grand sourire; Il voulait partager ce moment avec ses followers, cependant, la belle fille d’Eugenio Derbez ne s’attendait pas à des commentaires négatifs.

Il y a ceux qui ont souligné que la belle actrice était assez maigre et d’autres qui ont demandé qu’on leur jette un morceau de nourriture; Mais la star ne s’est pas tue et a répondu aux critiques.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

C’est avec une autre publication, dans laquelle elle a partagé diverses images, qu’Aislinn Derbez a avoué son difficile processus post-maman.

Le mannequin et l’actrice ont montré des images de son corps après avoir donné naissance à Kailanni, ce qui a mis en évidence son surpoids. Aislinn derbez Elle a avoué qu’il était très difficile pour elle d’accepter son propre corps dans ces moments-là et que c’était un processus difficile qui nécessitait un thérapeute, un régime et de l’exercice, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant en raison de sa magnifique génétique.

Derbez s’est dit très fort, mais que grâce à tout cela et à son processus de séparation, qui a fini par augmenter sa perte de poids, elle se sentait déjà à nouveau à l’aise avec son corps et malgré les commentaires négatifs.