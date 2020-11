Comme un félin! Kendall Jenner a l’air silhouette en maillot de bain | .

Ça fait longtemps Kendall Jenner ravi ses fans après l’avoir vue porter un Maillot de bain Deux pièces à l’imprimé animalier, le beau mannequin international ressemblait à un délicat félin audacieux, mystérieux et surtout tenace.

Selon le magazine Forbes, la belle Kendall Jenner est le mannequin le mieux payé du monde, cette information est connue depuis 2017.

La sœur aînée de Kylie Jenner a commencé sa carrière de mannequin à un très jeune âge, en 2009 pour être exact alors qu’elle n’avait que 14 ans, cela avait été l’un de ses plus grands rêves et elle a réussi à le rendre excellent.

Kendall a commencé à travailler sur des campagnes pour différents magasins de vêtements, puis s’est aventurée comme mannequin de piste, elle mène aujourd’hui de grandes campagnes pour des entreprises de renommée internationale, elle est immédiatement devenue une célébrité sur les podiums.

Chacune de ses publications sur les réseaux sociaux est pratiquement synonyme de fortes entrées d’argent, du fait des entreprises qu’il y promeut.

Sur sa photo publiée en 2019, elle porte un maillot de bain deux pièces, la partie supérieure a de petites bretelles et bien que la partie inférieure soit un peu “large” par rapport aux nouveaux modèles qui ont été vus aujourd’hui, définitivement Kendall Jenner Elle est une vraie déesse, vous confirmez cela lorsque vous la voyez dans l’image.

Chacune des sœurs du clan Kardashian Jenner est devenue une célébrité à la suite de l’émission de téléréalité “Keeping Up With the Kardashians”, chacun des membres de la famille a su tirer le meilleur parti du succès qu’ils ont obtenu et sûrement ils continueront de se resserrer au fil des ans, c’est l’une des familles les plus connues non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.

Comment tu te souviens Kendall Jenner Elle est l’avant-dernière fille de la femme d’affaires et personnalité Internet Kris Jenner qui a pris le nom de famille de son défunt mari Bruce Jenner, maintenant connu sous le nom de Claitlyn Jenner.

Le processus de changement physique et peut-être émotionnel pour les jeunes sœurs Kendall et Kylie, filles naturelles de l’athlète médaillé d’or olympique et beau-père de Kourtney, Khloé et Kim était quelque chose d’assez choquant, c’était une évolution assez longue que heureusement nous avons pu voir dans certains épisodes de la télé-réalité, en même temps peut-être douloureux non seulement pour ses filles mais pour sa propre femme.

Pas tout dans la vie de Kendall Jenner Il a été “miel sur flocons”, il a également traversé quelques boissons amères, qui ont par la suite été bien récompensées, aujourd’hui sa carrière est assez prolifique et continue de monter.

Contrairement à ses sœurs, Kendall Jenner a une silhouette plutôt élancée et stylisée, elle n’est pas voluptueuse et même exagérée. Au Mexique, ce type de corps est souvent appelé “une baguette à nard” en raison de l’extrême finesse.

Le 3 novembre, Kendall Jenner a eu 25 ans, c’était une raison plus que suffisante pour sa jeune sœur Kylie Jenner de décider de lancer en son honneur une ligne de maquillage qui représentait sa sœur.

On pourrait dire que la belle mannequin est la seule de tout le clan Kardashian Jenner, c’est elle qui a été impliquée dans la moindre polémique en plus de continuer à être célibataire et sans enfant, peut-être bientôt qu’elle nous surprendra ou envisagera d’attendre encore quelques années avant de devenir quant à elle, maman se concentre sur sa carrière, ses entreprises et surtout ses followers qui l’adorent et sont à l’écoute de chacune de ses publications.

