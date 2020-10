Comme un félin! Kylie Jenner captive les regards de ses fans en photo | .

La sœur cadette du clan Kardashian Jenner Kylie Jenner Elle a surpris ses millions d’adeptes, après avoir téléchargé une photo allongée dans ce qui semble être un fauteuil avec une texture à imprimé animal, vêtue d’un maillot de bain complet avec une texture similaire au paysage.

Il y a quelques jours, ils ont été lancés par une nouvelle ligne de cosmétiques appelée “Mauvais chat“ou” Gatita mala “en espagnol, a fait la promotion de sa propre ligne à travers des photographies impressionnantes, portant des tenues coquettes, toutes sur le thème de l’imprimé animal des félins.

Kylie Jenner Elle est devenue l’une des femmes en plus d’être millionnaires, également l’une des plus belles même si elle a subi certains aménagements esthétiques, il faut admettre qu’elles ont fait un très bon travail avec elle, constamment captivée par sa sécurité et sa beauté. .

La belle mannequin, mondaine et femme d’affaires a été vue dans les premières photographies porter un regard bouclé et assez long, la couleur qu’elle porte est brune et les pointes blondes, sur l’une de ses photos elle a choisi de porter des leggings sur une scène en où tout est décoré d’un décor animalier,

La jeune fille de 22 ans se caractérise par être assez professionnelle lorsqu’elle porte ses tenues et en affaires, elle est elle-même son propre mannequin et l’image de son entreprise reconnue dans le monde entier.

Dans cette nouvelle ligne de maquillage on trouve des ombres, des eye-liners, des surligneurs, des rouges à lèvres, probablement aussi du mascara, il semble que cette collection ne sera disponible qu’en automne, donc vous ne devez pas la rater et en profiter pour l’acquérir le plus tôt possible, ses produits ont tendance à s’épuiser immédiatement, au sein de sa collection présente quatre brillants dans les tons d’automne et avec des paillettes.

La photo que vous voyez tout de suite (cliquez sur le LIEN suivant pour que vous puissiez l’apprécier) montre la jeune femme d’affaires et mannequin allongée, exhibant sa silhouette sinueuse, avec son maillot de bain complet et un chapeau de cow-girl.

Ma collection léopard sera lancée demain à 15h00, uniquement sur Kylie Cosmetics.com »était la description qu’il a utilisée dans ladite photographie.

L’empire que le clan Kardashian Jenner a créé s’étend dans le monde entier, car ils vendent non seulement des cosmétiques, mais aussi des soins de la peau, des vêtements, des gaines et leurs services en tant que célébrités sur Internet, donc à chaque fois qu’ils montent une photographie à leurs réseaux sociaux acquiert une très bonne somme d’argent.

C’est parce qu’ils font sûrement la promotion d’une marque internationale qui les paie très bien pour montrer leurs millions de fans.

Chacune des sœurs de Kylie Jenner Il se caractérise par sa propre entreprise, grâce à l’émission de télé-réalité dans laquelle est apparu “Keeping Up With the Kardashians”, ils ont commencé à devenir extrêmement populaires.

Dont on pourrait dire qu’elle a prospéré encore plus que Kim Kardashian elle-même, c’est la sœur cadette car malgré le fait que Kylie Jenner soit née dans un berceau doré, elle a réussi à se démarquer encore plus que toutes ses sœurs et à devenir extrêmement populaire, pas seulement à la télévision. mais aussi sur les réseaux sociaux, pas pour rien compte 198 millions de followers sur son seul compte Instagram.

Tandis que Kylie Jenner Elle n’est pas la femme la plus riche du monde, elle figure parmi les 100 personnes les plus riches selon le magazine Forbes, actuellement la jeune femme de 22 ans est une mère célibataire, ce qui ne la concerne pas du tout

Parce que grâce à ses entreprises, elle n’a aucun problème à éduquer sa fille seule, cependant, son partenaire Travis Scott est très conscient de sa fille Stormi.

