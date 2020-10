Comme un lapin, Ana Cheri a épaté les fans avec son costume! | Instagram

La mannequin américaine de 34 ans, Ana Cheri, a une fois de plus surpris ses fans bien-aimés, après avoir téléchargé une photo vêtue d’une tenue “lapin” rappelant immédiatement le personnage du film “Space Jam” Lapin Lola avec les Looney Tunes et Michael Jordan.

Dans quelques jours, les États-Unis et d’autres parties du monde célébreront HalloweenBeaucoup le connaissent aussi comme “Halloween”, alors certaines célébrités ont choisi de s’habiller et de partager des photos ou des vidéos portant des tenues intéressantes, qui attirent sûrement l’attention de leurs millions de fans.

Le film de 1996 “Space Jam” dans lequel apparaît le personnage de Lola Bunny est devenu une icône de la culture pop, parfois le costume de Lola Bunny abonde dans certaines villes des États-Unis et une partie du Mexique.

Pour Ana Cheri ce costume va parfaitement, car le personnage du lapin est extrêmement coquette comme le mannequin américain, cette photo a été partagée le 24 octobre, elle compte plus de 145 000 likes.

Ana Cheri Et il porte un costume semblable à celui de Lola Bunny d’un côté, aussi des oreilles, une queue de lapin et il porte un ballon de basket.

La photo d’Ana Cheri est prise d’un point de vue assez intéressant, comme si elle avait été prise du sol, elle soulève une de ses jambes, en fait elle les a légèrement ouvertes, vous pouvez donc voir une grande partie du panorama d’elle charmes plus tard.

Dans la description de la publication est d’inviter ses followers à suivre sa biographie, à voir l’autre ensemble qui avait été pris, il a également ajouté qu’il allait répondre à certains messages tout au long du week-end.

Ana Cheri et il fait partie de la guilde de certaines des célébrités qui ont décidé de lancer une page privée, exclusivement pour le contenu pour adultes, vous pouvez sûrement y voir plus que ce que nous voyons habituellement sur votre propre compte Instagram, normalement l’application a un algorithme qui a tendance à censurer certains types de contenu, bien sûr, pour accéder à ces pages privées OnlyFans, vous devez payer une redevance mensuelle.

En plus d’être mannequin et célébrité sur Internet Ana Cheri Et elle est aussi femme d’affaires et coach de fitness, en plus de donner des cours via Instagram, peut-être que vous pouvez la contacter pour vous donner des leçons privées à partir de ce qui a été vu dans certaines de ses publications, elle a également une ligne de vêtements de sport dans laquelle vous pouvez acheter pour faites vos propres exercices et conditionnement physique.

Il y a ceux qui disent qu’Ana Cheri est une concurrence directe d’autres modèles internationaux, cependant le marché est si large qu’il n’y a peut-être pas de comparaison avec d’autres modèles, cependant ce type de comparaisons est difficile à éviter par les internautes, qui adorent faire une comparaison entre une célébrité et une autre.

On pourrait dire qu’Ana Cheri est l’une des personnalités d’Internet, chacune captivée par ses followers grâce à ses photographies, où elle inclut parfois d’autres filles tout aussi belles qu’elle a presque constamment montré une partie de sa routine d’exercice ainsi que les résultats de cela.

Espérons qu’il continue à partager du contenu sur les réseaux sociaux comme il l’a fait jusqu’à ce jour, de sorte que Ana Cheri continuez à nous ravir comme vous l’avez toujours fait.

