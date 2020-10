Comme un vampire! Ana Cheri se déguise avec un micro maillot de bain | Instagram

Encore une fois le modèle d’origine américaine Ana Cheri paralysé les réseaux sociaux, cette fois avec l’un de ses costumes pour cela Halloween Et c’est qu’elle s’est vêtue d’un maillot de bain extrêmement petit, peut-être l’un des plus petits qu’elle ait jamais utilisés et de quelques crocs, devenant ainsi un vampire séduisant.

Depuis plusieurs jours, le mannequin partage des images de costumes impressionnants, avec eux sûrement plus d’un de ses adeptes a laissé la bouche ouverte, non seulement à cause de la forme impressionnante de ses vêtements, mais parce qu’elle montre sa silhouette sur le chemin. le plus flirt possible.

L’amour à la première bouchée Happy Halloween a écrit le modèle dans sa publication.

Peut-être l’un des costumes les plus répétés ou les plus reconnus de cet Halloween est sans aucun doute ceux qui ont pour thème les monstres classiques, parmi lesquels on trouve la momie, le loup-garou, Frankenstein et le principal est sans aucun doute Dracula ou n’importe quel vampire dans Dans l’ensemble, c’est le choix qui a conduit la belle célébrité de 34 ans à montrer à nouveau sa silhouette.

La raison du choix de ce costume est peut-être très simple, car depuis des années les vampires sont associés à l’élégance, mais surtout à la passion et au flirt.

Si vous voulez voir la photo de la nuit dans le LIEN suivant afin que vous puissiez profiter du panorama.

Également être accompagné d’un minuscule costume noir Ana Cheri Elle utilise une sorte de haut à col haut, ce qui est intéressant à ce sujet, c’est qu’il ne couvre qu’une partie de sa clavicule, il a aussi des manches et il est transparent ce qui le rend encore plus intéressant, apparemment pour ce look, elle a décidé de peindre ses cheveux en couleur noir, ce style et cette couleur mettent en valeur vos traits et les rendent plus fins.

Ce n’est pas le premier déguisement Quoi Ana Cheri Elle a décidé de partager, un jour avant qu’elle ne décide de s’habiller avec un corset blanc, des bracelets et des oreilles de lapin, c’était la seconde qu’elle portait, il y a une semaine on la voyait habillée en Lola Bunny, l’un des personnages du film d’animation Space Jam.

Ce 31 octobre est célébré le jour de l’Halloween ou de la Journée des sorcières en Amérique latine, il est normal de voir que des millions de personnes partagent d’impressionnants costumes ou caractérisations de certains personnages, y compris bien sûr les beaux mannequins, célébrités et influenceurs, tous ont captivé avec leurs tenues car c’est le prétexte parfait pour montrer leur silhouette.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans sa publication, la mannequin et femme d’affaires a eu plusieurs commentaires où elles louent sa beauté et réaffirment qu’elle est l’une des plus belles femmes des États-Unis.

La fille de fitness n’a cessé de partager de minuscules tenues depuis le moment où elle a commencé à ouvrir son compte sur Instagram, qui compte déjà environ 12 millions 600000 followers en plus de tenues courtes ou minuscules, elle stocke également pour promouvoir sa propre ligne de vêtements. sportive car elle est aussi une grande femme d’affaires, elle modèle souvent elle-même les tenues sur son compte Instagram.

De plus, Ana Cheri, d’autres célébrités ont partagé des photos de leurs costumes pour ce soir, tout le monde se prépare à assister à une fête, à une petite réunion ou tout simplement à faire des trucs ou des malheurs, comme c’est la coutume aux États-Unis et peut-être dans d’autres parties du monde.

Probablement au cours de la journée, nous verrons plus qu’un déguisement ingénieux non seulement par des célébrités mais aussi par des millions de personnes qui profiteront de cette journée, peut-être pour le simple fait de vivre un jour dans la peau d’un autre, et même imaginez qu’ils sont l’un de vos personnages préférés.

Lisez aussi: Costume d’Ana Cheri comme Wonder Woman Dans sa version flirty!