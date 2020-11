Telle une belle sirène, Salma Hayek plonge ses charmes dans la mer | AP

Il y a beaucoup de beautés dans le monde et parmi elles, Salma Hayek!, La star hollywoodienne n’arrête pas de surprendre tout le monde avec sa beauté à 54 ans, montrant que ce n’est qu’un chiffre, car elle ressemble vraiment à une jeune fille.

Le talentueux Actrice mexicaine Elle a ravi ses millions de followers sur Instagram en partageant une vidéo dans laquelle elle peut voir comment elle aime la mer et y plonge ses charmes pour obtenir une plus grande détente pour elle et une énorme satisfaction chez ses followers qui ont admiré l’enregistrement sur son compte Instagram officiel.

Salma Hayek, la star de Frida, a posé pour la caméra avec le typique «comme je ne réalise pas» pour partager ce moment magique avec ses adeptes bien-aimés sur les réseaux sociaux. La femme Veracruz a choisi un joli maillot de bain à imprimé léopard qui donne à la star hollywoodienne une touche brute et très, très sexy.

Salma Hayek a montré qu’elle ne prend pas la production, les accessoires coûteux, ou autres, pour être vraiment belle et spectaculaire, car à cette occasion, la star n’a pas utilisé de maquillage ou d’accessoires et avait l’air vraiment belle et détendue immergée dans la mer et appréciant le mouvement de celle-ci dans son corps.

Sûrement, l’actrice acclamée se trouvait dans un endroit paradisiaque, l’eau cristalline révèle qu’elle doit avoir une vue vraiment magnifique, presque comme celle qu’elle a donnée aux internautes depuis qu’elle a exposé l’anatomie de la célèbre beauté.

Cette belle femme a partagé l’enregistrement placide du 8 janvier 2019, qui a déjà dépassé les 2 millions 700 mille vues sur le célèbre réseau social. La boîte de commentaires a été remplie de compliments, de baisers, de cœurs et plus encore pour la star internationale.

Salma Hayek a souligné que c’était un moment très spécial, car elle se concentrait sur la détente et la beauté du son de la mer pour maximiser ses sens.

Écouter le chant de l’eau . En écoutant la chanson Del Mar. #meditation #ocean #mar, a écrit la célèbre actrice à côté de la vidéo.

Beaucoup penseraient que la vie de la belle Salma Hayek Cela a été facile, mais non, la Mexicaine a gagné la place où elle est à main levée. La belle Mexicaine née à Veracruz a commencé sa carrière artistique dans les feuilletons mexicains, où en raison de son talent et de sa beauté, elle est rapidement devenue l’une des préférées des téléspectateurs.

Mais la belle actrice savait que son avenir allait plus loin et son ambition était grande: Hollywood. Salma s’est aventurée dans le rêve américain, mais savait que ce ne serait pas facile. Elle et d’autres actrices ont souligné à quel point il est difficile d’obtenir des opportunités pour les Latinos, mais elle n’a pas abandonné.

C’était la bande sur la vie d’exactement un mexicain, le peintre Frida Kahlo, qui portait le nom de Salma Hayek dans le monde entier. Salma a non seulement joué dans le film, mais elle était dans les coulisses et c’est elle-même qui l’a amené sur grand écran avec ses propres ressources.

Il y a ceux qui assurent Harvey Weinstein, le producteur bien-aimé, était derrière ce projet, mais il avait d’autres intentions que la star mexicaine n’a pas acceptées, il a assuré que Frida ne pourrait pas avancer si elle n’était pas d’accord; mais cela lui montra plus que clairement ce qu’il avait fait.

Il y a eu un énorme tollé autour de Weinstein ces derniers temps, dans lequel diverses actrices ont avoué d’énormes atrocités qu’il avait commises en échange de les avoir favorisées dans le show business, beaucoup affirment que Jennifer Lawrence est l’une de sa liste.