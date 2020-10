En tombant du ciel, Demi Rose célèbre 15 millions de followers | INSTAGRAM

La beauté du mannequin britannique Demi Rose conquiert de plus en plus de coins de la planète, ses réseaux sociaux attirent de plus en plus d’attention alors cette fois la jeune femme a décidé de s’habiller dans l’une de ses plus belles tenues, ressemblant à une chute du ciel pour la célébrer 15 millions suiveurs.

La belle jeune femme a dû exprimer ses sentiments à travers quelques mots avec lesquels je veux que chacun comprenne la grande importance de cela projet dans sa vie en disant ce qui suit:

“Le ciel C’est un état d’esprit, 15 millions d’entre vous Je suis ébahi. Quand j’ai commencé sur Instagram et que j’ai commencé à faire du mannequinat à 18 ans, je n’aurais jamais pensé que j’aurais une base de fans aussi incroyable que maintenant. Je vous apprécie et vous aime tous beaucoup. Merci pour tout votre soutien », a-t-il commenté en légende.

C’est ainsi que Demi Rose remercie infiniment ses fans pour le grand soutien et l’attention qu’ils lui apportent, car elle sait que nous sommes là pour lui donner leurs goûts respectifs et commenter tout ce que nous aimons chez elle, les utilisateurs qui la connaissent sont à l’affût. afin que vous ne manquiez aucun de leurs nouveaux contenus.

Il est à noter que la jeune femme s’efforce de prendre les meilleures photos possibles et de les placer ainsi sur son profil Instagram officiel, ce qui pour elle est la chose la plus importante de sa vie et sur laquelle elle se concentre depuis ces dernières années depuis sa séparation. En représentant des marques portant leurs tenues, elle cherche également à faire de sa marque une marque et plus que toute autre chose, car Demi Rose signifie quelque chose de plus grand à chaque fois.

Pour les vrais fans de la Demi Rose britannique, cela signifie: la confiance en soi, en plus d’être positif au jour le jour et de profiter de ce que nous avons, puisque la jeune femme cherche à transmettre ce type de messages à travers ses mots et ses histoires où Cela nous rapproche un peu plus de sa façon de penser, là il place des vidéos de phrases de motivation, il nous parle même directement pour partager ce qu’il pense ou ce qu’il ressent.

La jeune femme est toujours très consciente que le moment d’aujourd’hui est pour elle le plus important que nous ayons et sur lequel nous devons nous concentrer pour travailler, lutter pour nos rêves, montrer que la persévérance et la concentration sont ce qu’il faut pour grandir de jour en jour.

C’est ce que cela signifie pour elle, de nous tenir au courant de ses aventures, de nous montrer à tous cet endroit où elle va et bien sûr de ravir les élèves de ceux qui aiment la voir, qui d’ailleurs ont été très heureux ces dernières semaines avec des photos de plus en plus belles .

A cette occasion la jeune femme a posté quelques histoires pour partager son nouveau voyage aux Maldives, car comme on le sait, elle a changé d’hôtel pour en connaître le plus possible et ainsi continuer à profiter des richesses naturelles et culturelles du site qu’elle a choisi pour ses vacances en 2020. .

Cette année, d’ailleurs, a été très différente pour elle et pour nous tous, elle avait prévu de voyager à travers le monde et de visiter beaucoup plus de pays, cependant, elle a dû rester aussi réservée que possible et a même passé plusieurs mois au Royaume-Uni en évitant de sortir du tout. côte.

Depuis qu’elle a quitté son pays d’origine, elle n’a été que dans deux endroits, son département d’Ibiza et les Maldives, deux endroits magnifiques et paradisiaques où elle a réussi à prendre des photos incroyables et à continuer ce qu’elle aime le plus.

Enfin, il n’y a rien de plus que de mentionner que Demi Rose sera là pour continuer à nous chouchouter et chercher à créer les meilleurs clichés possibles, incluant toujours ses courbes et ses charmes qui sont devenus l’une des images préférées des internautes.