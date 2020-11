Comme une déesse! Celia Lora oublie son soutien-gorge et tombe amoureuse d’Instagram | instagram

Des images impossibles à oublier!, La belle Celia Lora est entrée dans les esprits et les rêves de nombre de ses followers sur Instagram en posant surpassant le flirt pour Instagram.

Le patron de Rive d’Acapulco Elle sait ce qu’elle a et ce qu’elle possède, c’est pourquoi Celia Lora s’est montrée sur Instagram sans donner d’importance à la garde-robe, car pourquoi elle en a besoin avec une anatomie formidable.

La belle fille d’Alex Lora et Acapulco Shore star de MTV Il a laissé beaucoup de ses adeptes stupéfaits en posant depuis le sol et en oubliant le soutien-gorge de son compte Instagram officiel.

La star de l’internet et de la télévision a gâté ses followers sur le célèbre réseau social en oubliant les costumes compliqués et en n’utilisant que de la dentelle sur le haut de son corps. La belle Célia lora Elle n’a orné sa belle peau que de ses tatouages, d’un petit ruban et d’une fine chaîne autour du cou, ses bras sont devenus ses complices et ont essayé de couvrir ses charmes avec l’objectif de la caméra.

La scène n’aurait pas pu être aussi captivante si la belle fille d’Alex Lora ne jetait pas ce regard de mysticisme qui invite ses adeptes à rêver et à imaginer ce qui se passerait s’ils se retrouvaient dans cette situation à côté de la star de MTV.

Comme pour une photographie d’une telle ampleur, les mots sont inutiles, Celia Lora s’est limitée à écrire le lien vers sa page de contenu exclusif et quelques hashtags.

celilora.com #mexico #cdmx @rodrigo_lucentini, c’est ainsi que la célèbre femme a décrit sa photographie.

Cette publication est dans l’esprit de ses followers depuis le 30 juin, date à laquelle il l’a partagée sur son compte Instagram officiel et a déjà dépassé les 160 mille réactions dans la célèbre application.

Celia Lora se sait être une femme belle et intelligente, c’est donc une femme très sûre d’elle, ce que ses fidèles fans adorent. La fille d’Alex et Chela Lora est devenue une star à elle seule et a plusieurs projets à la télévision et en dehors.

Certainement l’un des projets célèbres des fans de cette belle femme est Rive d’Acapulco, où il peut être vu aux côtés d’autres beautés telles que Manelyk González et Karime Pindter; Cependant, le travail de ce célèbre va plus loin.

Acapulco Shore n’est pas le seul projet Le patron Avec MTV, Lora a aussi sa propre Love Clinic, qu’elle a ouverte pendant cette pandémie pour se rapprocher de ses followers et leur donner des conseils sur l’amour et les relations; même si ce serait probablement plus d’amour, puisque cette belle femme conseille à tout le monde de rester célibataire, puisqu’elle assure qu’il vaut mieux être sans engagement.

Cette émission est diffusée sur MTV les jeudis et c’est à deux reprises au cours de cette émission que cette beauté lui a ouvert le cœur et a avoué que le coupable pour elle de ne pas vouloir être amoureuse était son dernier partenaire.

Célia lora a partagé que l’homme en question était extrêmement jaloux et que cette situation avait mis fin à leur relation. Il a assuré qu’une fois il s’était plaint à lui de s’être levé à minuit pour lui faire une tasse de thé parce qu’il était malade, il a assuré qu’il avait quitté la maison pour rencontrer un amant.

Le sujet a même inventé que dans une “p3da”, elle avait laissé lui et ses amis pour aller avec une femme faire des choses très intimes dans la salle de bain du lieu.

Celia Lora a partagé que les gens ne savent vraiment pas comment être dans une relation, c’est pourquoi elle conseille à tout le monde de mieux rester célibataire et libre.