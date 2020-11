Comme une déesse! Galilea Montijo pose dans une robe moulante | Réforme

Le conducteur Galilea Montijo Elle a montré qu’à 47 ans, elle était plus belle que jamais et que cet âge ne l’empêchait pas de paraître belle et jeune, alors elle aime partager des photos où elle reflète son incroyable beauté.

Galilea Montijo a une fois de plus réussi à réchauffer les réseaux sociaux après avoir ressemblé à une jeune fille faisant l’envie de nombreuses femmes.

C’est dans la matinée du dimanche 8 novembre que Galilea Montijo a réussi à mettre tous ses followers sur le réseau social Instagram dans la même chaleur avec sa tenue et son look incroyables.

À travers son compte Instagram officiel, la belle présentatrice de Televisa s’est vantée de pouvoir paraître beaucoup plus jeune même à 47 ans.

Dans cette publication, l’animatrice de l’émission du matin “Hoy” n’a ajouté aucune description, cependant, ce sont ses followers et autres utilisateurs qui n’ont pas cessé de se montrer complètement. amoureux d’elle dans les commentaires.

La photographie, comme prévu, a rapidement attiré l’attention de ses adeptes et jusqu’à présent, elle a plus de 150000 likes et des commentaires sans fin de leur part.

Très belle “,” Wuao quelle belle femme “,” Je t’aime “,” Hermoooosaaaaaa “,” Belle ma paysanne “,” La plus belle et la plus belle chose “,” Trop belle reine dame “,” Quelle beauté “, étaient certains des commentaires.

En revanche, la belle animatrice de ‘Hoy’ qui était en quarantaine à cause du virus actuel, a réussi à triompher sur Televisa ce lundi matin quand elle est revenue avec un frappant et très robe serrée des couleurs qui ont sans aucun doute fait sensation auprès du public et des internautes, car comme il le fait habituellement, il l’a également montrée sur son compte Instagram officiel.

Dans la publication, l’actrice n’a pas non plus ajouté de description, cependant, ce sont ses followers et autres internautes qui, pleins d’émotion, se sont montrés complètement amoureux d’elle.

Bien qu’il soit l’un des animateurs préférés de Televisa, une émission a récemment souligné que l’animateur Galilea Montijo Elle pourrait être sur le point de perdre sa place dans le programme Hoy et remplacée par Cynthia Urías de Sinaloa.

Après le départ de Magda Rodríguez, le programme Hoy s’est poursuivi sous le commandement d’Andrea Rodríguez, la sœur de Magda; Cependant, cela est temporaire et ils soulignent que Nino Canún ou Reynaldo López pourraient bientôt diriger la production.

Et c’est ainsi que, selon El Borlote, l’arrivée de Nino Canún en production pourrait signifier le départ définitif de Galilea Montijo matin et retour de Cynthia Urías au programme Hoy.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la conductrice de Sinaloan faisait partie de la conduite en 2013, lorsque Galilea Montijo venait de devenir mère et avait un conflit sur son poids et d’autres aspects de sa vie personnelle.

L’émission note qu’à cette époque, Cynthia Urias se sentait comme une compétition en montrant une silhouette parfaite et en étant plus jeune qu’elle.

De cette façon, certains collègues des deux, comme Roxana Castellanos, assurent que le chauffeur de Guadalajara n’abaisse pas Urías de “naca” pour avoir fait partie de productions comme Bandamax et a affaibli le Sinaloan à plusieurs reprises; indiquant Galilea comme la cause du licenciement de Cynthia Urías du programme Hoy.

Mais lorsque l’hôte de Sinaloan s’est retrouvé sans travail, le producteur Nino Canún a commencé à la mettre dans diverses productions, sauvant la célèbre de la pression qu’elle avait pour être une mère divorcée et le soutien de famille de sa maison.

Selon de fortes rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, Nino est le candidat le plus fort pour prendre le relais du programme Hoy, ce qui pourrait conduire au retour de Cynthia Urías et au départ de Galilea Montijo.

