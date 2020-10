Comme une déesse! Karol Sevilla pose dans un petit maillot de bain | Réforme

L’actrice Karol Séville Il a surpris tous ses partisans après avoir posé comme il le fait rarement, portant une silhouette phénoménale dans un minuscule Maillot de bain une pièce qui révèle pleinement votre anatomie élancée.

Karol Sevilla a surpris tous ses followers sur le réseau social Instagram après avoir posé comme il le fait rarement, arborant une silhouette phénoménale.

L’actrice a également montré qu’il n’y avait aucun obstacle à avoir l’air spectaculaire, alors elle aime partager sa vie quotidienne avec ses plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram où elle a fait monter la température.

Connue dans le monde artistique pour avoir joué dans Luna Valente dans une série Disney Channel intitulée “Soy Luna”, la jeune femme, à seulement 20 ans, a eu une carrière réussie tant à la télévision que dans l’industrie de la musique, puisqu’elle a un voix inégalée.

Karol Séville Elle aime avoir des moments de détente et de déstressage, car l’une des choses qu’elle aime le plus faire est d’aller à la plage pour bronzer, cependant, ce que ses millions d’adeptes apprécient le plus, c’est apprécier sa beauté avec de petits vêtements.

Sur cette photo qu’elle a partagée via son compte Instagram officiel, vous pouvez voir que la chanteuse mexicaine profitait d’une belle journée ensoleillée, tout en se promenant au bord de la mer, cependant, les utilisateurs du réseau social ont remarqué ses jambes galbées. .

La jeune artiste arbore un physique vraiment spectaculaire qui a attiré l’attention de ses fans, car elle partage rarement des photographies très hautes en portant un petit maillot de bain, car on ne peut nier qu’elle est très belle et sensuelle. à 20 ans.

La photo a été partagée les premiers jours d’août et jusqu’à présent, elle compte plus de 800 000 likes et des commentaires interminables de ses adeptes qui n’arrêtent pas d’écrire des compliments et des mots gentils.

Bonjour Karol, quelle belle beauté “,” Linda “,” Diosaa “,” belle “,” Mon amour “,” Je t’aime “,” Comment j’aimerais être comme ton karol sevilla “,” je t’aime karol Sevilla j’aime tes disques “, étaient quelques-uns des commentaires qu’il a reçus dans la publication.

Karol Maintenant plus que jamais, elle a gardé ses adeptes avec beaucoup d’espoir, il y a quelques semaines, on a appris qu’elle avait rejeté un rôle important dans un feuilleton télévisé pour continuer sa carrière de chanteuse.

Karol Itzitery Piña Cisneros depuis cette année 2020, développe une carrière de chanteuse solo, en parallèle de sa carrière d’actrice.

Sa première apparition à la télévision était en 2008 dans le feuilleton mexicain “Querida eneiga”, jouant Gina et en 2009, elle a fait une apparition spéciale dans la série télévisée “Mujeres as3sinas”, comme Cecilia.

L’année dernière, elle a prêté serment pour la quatrième saison de l’émission de téléréalité musicale de Televisa, “Little Giants”, et elle a également interprété la chanson thème d’ouverture de l’émission, tandis qu’en novembre 2019, elle a interprété son thème, “Vuélveme a mira asi” pour la bande originale de la telenovela originale de Televisa, “Soltero con hijas”.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a deux mois, ils ont sorti “Coro de amor”, le nouveau clip d’Emilio Osorio et Karol Sevilla, qui a relancé les rumeurs d’une romance.

Dans cette production, les chanteurs ont rassemblé leurs talents pour lancer la chanson “Coro de Amor” dont la vidéo a été enregistrée dans la ville magique de Tepoztlán, Morelos.

Et c’est ainsi qu’après la nouvelle du nouveau single et avec la sortie du clip officiel de leur chanson «Coro de amor», ils spéculent désormais sur une prétendue relation qui atteint un peu plus que l’amitié.

