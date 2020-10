Telle une déesse, Maribel Guardia pose avec une jolie tenue rouge | Réforme

La belle actrice Garde Maribel Il a partagé une photo sur ses réseaux sociaux où il ressemble sans aucun doute à une déesse et une reine avec un bel ensemble de deux pièces rouges qui montre parfaitement sa silhouette laissant ses adeptes stupéfaits.

Maribel Guardia a partagé un La photographie Cela a sûrement laissé ses partisans plus que choqués, ses jambes étaient à nouveau les protagonistes, splendides.

La belle actrice a montré chaque jour qu’il n’y a pas un seul obstacle à bien paraître malgré les années et est actuellement l’une des plus belles personnalités du milieu.

Sans aucun doute Garde Maribel Elle est l’une des actrices les mieux préservées, puisqu’elle est une célébrité grâce aux photos qu’elle partage sur son compte Instagram officiel où cela montre que malgré ses 61 ans, elle reste très jeune et fait même l’envie de beaucoup.

Beaucoup pensent que sa beauté n’est que grâce aux chirurgies esthétiques, cependant, son secret n’est autre que le soin constant de son corps avec de l’exercice et de la nutrition, car on sait qu’elle est une amoureuse de l’exercice et c’est pourquoi elle a réussi. un bon corps tonique et marqué.

Cependant, tout votre corps ne reste pas aussi jeune, car il y a des parties qui, peu importe combien de travail en salle de gym est effectué, ne peuvent pas cacher le passage du temps, comme le cou, qui révèle toujours l’âge et est quelque chose que beaucoup ils l’ont critiqué.

D’un autre côté, sur la photo qu’il a partagée aujourd’hui il y a quelques minutes à peine, Maribel Elle est plus belle que jamais avec une belle tenue rouge tout en posant sur un tronc d’arbre révélant complètement sa silhouette unique.

Plantez en vous ce que vous voulez épanouir chez les autres », écrit-il dans le post.

Comme prévu, la publication a rapidement attiré l’attention de ses followers et jusqu’à présent, elle compte près de 5000 likes de ses fans qui ont également laissé des commentaires interminables où ils ne cessent de la flatter.

Quel bel après-midi magnifique “,” Belle “,” Aaaay mais quelle belleaaaa “,” Une des plus belles femmes de la planète “,” EMPODERADAAAAA “,” Quelque chose de très relaxant est d’être un moment comme cette belle dame “,” Mon bel amour “,” Divin comme toujours “, étaient quelques-uns des commentaires.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Garde Maribel Elle sait comment être incroyablement spectaculaire, donc malgré le fait qu’elle ait été durement critiquée pour l’apparence «froissée» de son cou, elle a opté pour des vêtements qui couvrent cette partie et de cette façon sont superbes.

Il faut noter que la critique a commencé il y a quelques jours lorsque Maribel posait très sensuelle dans un fauteuil à côté du miroir, et bien qu’à première vue la photographie n’ait rien de spécial, c’est un oubli qui a attiré l’attention de ses followers, qui ont profité du reflet dans le miroir pour montrer l’âge du chanteur également.

Maribel del Rocío Fernández García a commencé sa carrière de mannequin en participant au concours de Miss Costa Rica au début de 1978, à l’âge de 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter son pays d’origine. La même année, au concours international de Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle remporte le titre de Miss Photogenic.

C’est ainsi que la société de télévision Televisa lui a offert, suite à la reconnaissance obtenue pour sa participation à Miss Univers, une bourse pour étudier le théâtre, le chant et la danse à l’Académie Sergio Bustamante, aujourd’hui Centre d’éducation artistique.

