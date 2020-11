Comme une guitare!, Natalia Téllez conquiert avec sa silhouette sur Instagram | Instagram

La belle Natalia Téllez sait très bien ce qu’elle a et s’en vante fièrement sur Instagram et bien sûr! Si l’animatrice de Divine Net a une belle silhouette de guitare.

La jolie silhouette de l’ex Chumel Torres C’était plus que évident dans l’une de ses photos récentes sur Instagram, dans laquelle la belle conductrice posait pour l’objectif de la caméra comme coquette et dans un petit maillot de bain deux pièces.

L’étoile du divin Netas, Natalia Tellez Elle a choisi pour la photographie spectaculaire le maillot de bain bleu en mention et avec quelques volants flirty, pour compléter sa tenue, elle n’a ajouté qu’une paire de grandes boucles d’oreilles et ses lèvres rouges.

La célèbre femme a posé de la manière la plus naturelle pour son réseau social, se penchant en arrière avec ses bras à hauteur de la tête, ses cheveux lâches et son visage sérieux.

L’animatrice et comédienne n’a pas hésité à plaisanter lorsqu’elle a vu comment l’ombre se situait sur son ventre plat et a parlé d’être «marquée».

Abdomen marqué, par l’ombre, mais marqué après tout, a écrit la belle Natalia Téllez à côté de la photo.

La publication en question a été partagée sur le compte Instagram officiel de Natalia Tellez le 6 août et a dépassé les 140 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Les adeptes de la belle animatrice n’ont pas hésité à remplir la boîte de commentaires de cœurs, de bisous et de compliments pour Natalia.

La star a été cataloguée par beaucoup comme une femme assez mince, mais à plus d’une occasion, elle a laissé les internautes sans voix avec ses photographies dans lesquelles elle a montré que ce qu’elle a est parfaitement en place et qu’elle a un corps vraiment mignon; plus un visage de poupée.

Natalia Téllez donne généralement de quoi parler avec ses photos sur le réseau social. Cette belle femme est assez ingénieuse dans ses images et n’a pas besoin de porter peu de garde-robe pour capter l’attention de tout le monde.

Les images du célèbre sont généralement assez artistiques et avec des fleurs à de nombreuses reprises.

L’un des plus récents qui a attiré l’attention est celui dans lequel il semble qu’il vient de saisir les fleurs d’un vase et de se pencher en arrière, mais cela semble le plus artistique. Cette photo a été partagée il y a deux jours et a dépassé les 50000 réactions sur Instagram.

Une autre des photographies montre la belle Natalia dans son ensemble et le papier lui va parfaitement avec son visage d’ange et ses taches de rousseur. La poupée Mazahua aux lèvres roses a dépassé les 190 mille réactions sur le célèbre réseau social.

La belle conductrice est née à Mexico, entourée d’art et de télévision, sa sœur est une écrivaine talentueuse et il ne lui a pas fallu longtemps pour Natalia Tellez Cela finira à la télévision.

La belle jeune femme a eu un énorme succès en tant qu’animatrice, mais elle a également développé son rôle d’actrice et a même fait partie du célèbre casting de la telenovela Rebelde.

Cependant, les plus grandes satisfactions de Natalia Téllez lui ont été données par la télévision. L’animatrice est passée de son propre programme de télévision payante à faire partie de Televisa dans des programmes à succès tels que le matin Aujourd’hui à côté d’Andrea Legarreta et Netas divinas dans Unicable, à côté de stars de la stature de Consuelo Duval.

La popularité de cette fille a augmenté lorsqu’elle a eu une relation avec Chumel Torres, l’influenceur irrévérencieux. Le célèbre couple a duré quelques mois ensemble et malgré cela, Torres se souvient de lui comme quelque chose de plus que spécial, comme Natalia Téllez.