Comme une jeune fille! Maribel Guardia brille dans une tenue de sport

La belle Maribel Guardia est vraiment devenue l’une des reines d’Instagram, où elle a prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre lorsqu’il s’agit de bien paraître.

La belle conductrice a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle a montré qu’elle n’avait pas besoin de trop se montrer pour être belle et joviale, comme elle a été montrée sur Instagram avec une belle tenue de sport qui la rend vraiment magnifique.

Et c’est que bien que cela montre très peu, la belle Garde Maribel elle ne peut pas cacher ses courbes massives et sa personnalité ludique.

La célèbre animatrice et l’une des plus aimées de la télévision a choisi pour sa garde-robe de photographie un ensemble de sport en deux pièces de couleur nude, avec un tissu très “a doc” pour la saison d’hiver. Pour accompagner l’ensemble, la célèbre beauté n’a utilisé que des chaussures de tennis, un collier et des bracelets; Le sourire de Maribel était le complément parfait.

La photo a été partagée sur le compte Instagram officiel de Maribel Guardia il y a trois heures et a déjà dépassé 35000 réactions et 400 commentaires, flattant son énorme beauté qui semble grandir au fil des ans.

Il n’y a pas de journée parfaite, mais un moment spécial suffit pour la rendre inoubliable. Heureux et béni #jueves #lookoftheday @variedades_onlinegt , a écrit à côté de l’image.

La star de 61 ans compte 6 millions de followers sur le célèbre réseau social, où il partage fréquemment des images de sa vie quotidienne, de ses projets, de sa famille et plus encore.

Maribel Guardia montre son affection à ses partisans par ce moyen et célèbre avec eux chacun qu’ils atteignent un million de plus.

La célèbre est pleine de talent puisqu’elle s’est développée dans le milieu artistique en tant que chanteuse, actrice et animatrice, avec un énorme succès dans chacune de ses facettes.

Cette belle femme a commencé très tôt dans le cinéma et la télévision mexicains, étant toujours l’un des plus beaux visages; cependant, il y a ceux qui prétendent maintenant qu’elle est encore plus belle et magnifique que dans sa jeunesse.

La vérité est qu’avec son charisme et sa jovialité, la belle Maribel Guardia ne laisse rien d’autre que de la joie dans son sillage.

La romance la plus célèbre de la vie de la belle Maribel est celle qu’elle a vécue aux côtés de Joan Sebastián, avec qui elle a même joué dans un feuilleton intitulé Tú y yo.

Malheureusement, cet amour intense s’est terminé avec un tiers, l’actrice Arlette Terán, qui faisait partie du casting, a fini par avoir une relation avec le chanteur; quand ils ont été découverts, il a mis fin à l’amour de Maribel.

Malgré cela, les célébrités ont toujours été unies par un énorme lien, leur fils José Julián; qui, bien qu’il ait grandi à côté de sa mère, a toujours eu le contact et le soutien de Joan Sebastián.

Actuellement, les jeunes José julian Il a déjà transformé la belle Maribel Guardia en grand-mère et suit les traces de sa famille avec son incursion dans la musique.

La conductrice ne cesse de montrer son petit-fils, sa belle-fille et les exploits de son fils sur les réseaux sociaux, où ses followers les apprécient et se sentent même intégrés à la famille quand ils voient grandir son petit-fils, qui est un idiot. et pose même avec elle à certaines occasions.

Le jour des saints disparus, le petit Juliancito est devenu son complice et est apparu dans les réseaux avec sa belle grand-mère avec son visage peint comme un crâne, tandis que Garde Maribel elle avait l’air spectaculaire comme une catrina.