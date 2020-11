Comme une mauvaise fille, Galilea Montijo brille en petit short | Instagram

La belle animatrice du programme Hoy, Galilea Montijo a gâté ses followers sur Instagram en se montrant comme une mauvaise fille sur Instagram.

La célèbre animatrice a partagé sur son compte Instagram officiel une photo dans laquelle elle posait comme si elle avait été prise par surprise et avec son petit short elle portait un style rocker.

Galilea Montijo, actuellement absente de la Programme aujourd’hui, a partagé l’image dans laquelle elle a été vue complètement vêtue de noir avec de jolies bottes brillantes, un mini short en latex et une chemise qui se démarque avec des chaînes et des accessoires en argent. La belle conductrice a complété sa tenue en mettant en valeur son visage avec des ombres bleues et ses beaux cheveux sombres et rieurs.

Le beau Galilea Montijo elle a montré ses jambes bien travaillées et sa silhouette dans toute sa splendeur avec ce look qui la rend vraiment belle.

La photographie a été publiée sur le célèbre réseau social Montijo le 4 septembre et a reçu plus de 200 mille réactions sur Instagram. La célèbre n’a pas demandé un seul mot, car l’image suffisait à impressionner ses adeptes.

Les utilisateurs du réseau social ne pouvaient pas réparer les éloges pour le beau conducteur de 47 ans qui ressemblait vraiment à n’importe quelle fille de 20 ans. Galilea Montijo a reçu plus de 1 500 commentaires pour cette photographie.

Qui ne pouvait s’empêcher de réagir à la beauté de Montijo était Fabián Lavalle qui a loué sa beauté et son style.

C’est toute l’attitude mignonne, a écrit le journaliste du divertissement.

La belle Galilea Montijo Elle compte plus de 8,7 millions d’abonnés sur Instagram, où, comme à la télévision, elle est l’une des plus appréciées pour sa beauté et son sens de l’humour.

Les adeptes et les téléspectateurs ont été consternés hier lorsqu’il a été annoncé que la belle animatrice, l’une des plus gâtées du public et Televisa, avait été testée positive pour Covid-19.

Votre partenaire et ami Andrea Legarreta Elle était en charge d’annoncer dans le programme Hoy que la bien-aimée Galilea Montijo serait absente un moment dans la matinée pour remplir sa quarantaine respective pour le coronavirus, une nouvelle qui a soulevé des inquiétudes chez les adeptes de La Gali.

Probablement, la belle célèbre a contracté le virus après la visite d’Albertano, Ariel Miramontes au programme récemment.

Cela a fait grand bruit quand on a appris qu’Alejandro Gou avait parlé d’urgence à Magda Rodríguez, qu’elle repose en paix, pour lui demander de retirer immédiatement Albertano du forum. Aujourd’hui, où il participait à l’émission spéciale d’Halloween en tant qu’hôte invité.

Selon le producteur, il était impossible d’empêcher Ariel Miramontes d’être le matin car ils ne savaient pas qu’il était porteur du virus. Le positif de qui donne vie au célèbre Albertano a été donné à Gou à 11h00 et le programme a commencé à 9h00.

Magda Rodríguez a procédé à la protection de son équipe et l’acteur a été rapidement retiré du forum et emmené pour effectuer la quarantaine respective, apparemment il est asymptomatique et sa santé n’était pas en danger.

La production du programme Hoy a pris des mesures et des tests Covid-19 pour le casting et la production et vient maintenant la nouvelle du positif de la belle Galilea Montijo.

Ce n’est pas la première fois que le programme Hoy fait face à ce virus, Andrea Legarreta, le partenaire de Gali, a également dû y faire face.

La nouvelle qu’Andrea Legarreta et sa famille avaient choqué les téléspectateurs de Covid-19, ils ont souligné dans l’émission Hoy qu’elle était stable, mais plus tard, certaines images dans lesquelles le conducteur a été vu en train d’être transféré dans une capsule isolée, ont accru l’inquiétude. pour ta santé. Heureusement, Legarreta et sa famille ont vaincu le virus et sont en bonne santé.