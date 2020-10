Comme une poupée, Celia Lora vêtue de soie et avait l’air fabuleuse | INSTAGRAM

La belle et talentueuse Celia Lora est devenue l’une des influenceuses du moment grâce à son apparition sur MTV, ainsi qu’au super contenu qu’elle publie sur ses réseaux sociaux.

Cette fois, nous aborderons l’un de ses dernières photos dans lequel elle s’est habillée de soie mais a montré que le dicton ne s’applique pas à elle, lorsqu’elle porte cette robe verte, elle a l’air fabuleuse.

La photographie était tellement appréciée que ses fidèles fans en sont venus à l’apprécier rapidement, réalisant plus de 158000 interactions en très peu de temps et, comme toute une vie, ils ont eu envie de commenter des compliments, des compliments et d’autres demandes que nous savons déjà qu’ils lui envoient. pour les messages privés, qui est la vraie raison pour laquelle vous gardez cette section de votre profil fermée.

Sur la photo, nous pouvons la voir assise dans un fauteuil de son salon où elle a cherché à prendre les meilleures photos possibles pour continuer à nous ravir chaque jour, comme nous le savons depuis le début de la situation mondiale, la jeune femme s’est concentrée sur de meilleurs angles pour nous satisfaire de sa beauté ou du moins nous remonter le moral autant que possible.

Celia s’est également attachée à aider les gens à travers ses histoires Instagram où elle place des vidéos promouvant des entreprises, qu’elles lui envoient des produits en cadeau ou lui rendent visite pour préparer des aliments ou des boissons, quelque chose de très intéressant qui lui a beaucoup profité. à la jeune fille d’Alex Lora del Tri.

Cela lui a permis d’être considérée comme une personne attentionnée qui se soucie des autres, ainsi que de recevoir de nombreux cadeaux et de porter de nouveaux vêtements de plus en plus beaux comme la robe verte à cette occasion, qui est un autre cadeau pour elle. promotion d’un magasin.

Et nous ne pouvons pas manquer de mentionner tout le grand contenu que fait Celia Lora car il est assez et très divertissant toujours avec l’humour caractéristique qu’elle imprime ainsi que son grand charisme qui est par nature.

Actuellement, l’heure de MTV apparaît dans le bureau d’amour avec Celia sur Facebook officiel de la chaîne car, comme nous le savons, peu de gens ont contracté un service de câble de nos jours, mais la plupart d’entre eux ont Internet et c’est là qu’ils se divertissent. sur des plateformes de streaming comme Netflix ou sur Facebook, car de nos jours il y a beaucoup à voir et c’est gratuit.

Pour cette raison, MTV s’est concentré une fois par semaine sur ce contenu de Celia Lora pour nous offrir un excellent divertissement et nous rappeler que des épisodes d’Acapulco Shore sont également diffusés via sa chaîne, où l’affaire semble un peu plus risquée, et pourquoi étant la patronne, Celia finit toujours par faire quelque chose de fou comme se déshabiller complètement devant tout le casting.

Et ce n’est pas tout, mais il a également sa chaîne YouTube officielle où il télécharge des vidéos qu’il proposera d’essayer de le faire aussi souvent que possible car il n’a pas tous les jours l’inspiration pour générer quelque chose, mais presque chaque semaine, il en a lancé une. nouveau, nous vous recommandons donc d’être à l’affût car nous l’apporterons ici sur la musique du spectacle.

Il participe actuellement à un autre projet appelé Barak auquel vous participerez avec Lizbeth Rodríguez et d’autres youtubeurs pour faire un “Paranormal Reality Show” ou du moins c’est ce qui est recherché en ce mois d’octobre qui se concentre beaucoup sur Halloween et un très différent, normalement tout le monde sortait pour faire la fête ou demander des bonbons cette fois-ci, ils finiront par rester à la maison, ou du moins c’est prévu.

Pour cette raison, il sera intéressant de voir quel rôle joue Celia Lora car c’est impressionnant puisqu’elle n’a jamais participé à un projet de ce type et moins avec des youtubers comme Lizbeth Rodeíguez, ensemble ils pourraient être quelque chose d’assez impressionnant en raison de la grande controverse que les deux filles génèrent .