Comme une poupée, Gabriela Spanic surprend avec un décolleté énorme | Réforme

Avec la beauté qui la caractérise, la belle Gabriela Spanic a gâté ses followers sur Instagram en se faisant passer pour une poupée de porcelaine pour le réseau social.

Le protagoniste de L’usurpatrice Une séance photographique a été prise dans ce qui semble être un musée ou un lieu avec trop d’art, dans lequel, en posant totalement immobile et avec une beauté énorme, il semble que nous voyons une vraie poupée de porcelaine.

La belle peau blanche de l’actrice Gabriela Spanic Elle se démarquait avec ses lèvres rouges charnues et ses cheveux auburn, mais quelque chose d’autre qui a attiré l’attention de beaucoup de ses abonnés sur Instagram était le décolleté prononcé de sa robe.

Pour la séance photo, la belle actrice a choisi une robe qui donne l’impression d’être assez tendre, puisqu’elle est de couleur nude et a quelques imprimés, et sa coupe semble provenir d’une vraie poupée.

Sa garde-robe, sa beauté, l’arrière-plan, tout concourait pour que la belle protagoniste de La Usurpadora ressemble à une poupée d’une énorme beauté.

Mais non seulement Gabriela Spanic a consenti à ses adeptes avec l’image, elle a également écrit que cela ferait de bonnes nouvelles, donc elle continuerait sûrement à y consentir.

Merci beaucoup mes anges. Bientôt de bonnes et nouvelles nouvelles à partager avec vous. Savez-vous de quoi il s’agit?, A écrit Gaby Spanic à côté de la photo.

L’image a été partagée il y a 4 jours et a dépassé les 25 mille réactions sur le célèbre réseau social; mais avec ce thème, deux autres images ont été publiées, où Spanic est tout aussi beau. Sur la photo en question, on peut voir l’actrice de profil, mais il y en a aussi une dans laquelle on peut voir toute sa beauté dans sa splendeur posant devant, cette image a dépassé 45 mille réactions sur Instagram.

Le beau protagoniste de L’usurpatrice, qui a démontré son énorme talent pour donner vie aux jumelles Paola Bracho et Paulina, compte plus de 1,8 million de followers sur le célèbre réseau social, où il partage souvent des images et des données sur ses projets et sa vie quotidienne.

Il a été fortement spéculé que Spanic avait effectivement utilisé sa sœur Daniela Spanic pour jouer l’un des jumeaux de La Usurpadora; fait qui a été complètement démenti lorsque des images ont émergé d’une femme qui soutenait comme un double de Gabriela Spanic dans les scènes dans lesquelles les deux sœurs sont apparues.

La Usurpadora a donné à l’actrice et reine de beauté un succès international retentissant et sa performance a été très applaudie car il s’agit d’un seul geste, le public savait si elle jouait la noble Paulina ou la méchante, Paola Bracho.

Actuellement, la belle Grabiela Spanic participe à Danser avec les étoiles, où il a démontré son énorme professionnalisme en poursuivant sa participation même avec le départ récent de sa mère.

La belle actrice a raconté qu’elle avait parlé au téléphone avec sa mère et quelques heures plus tard, l’appel qu’elle avait reçu était pour annoncer que sa mère était partie, une énorme douleur pour l’actrice.

Gaby Spanic Il a partagé un beau message pour sa mère sur Instagram, dans lequel il l’a décrite comme une femme guerrière et l’a remerciée de lui avoir appris, ainsi qu’à toute la famille, à se battre et à être forte.

Merci maman d’être une guerrière, de nous avoir consacré ta vie, de nous avoir appris à être aussi forte que toi. Je reste avec la tranquillité d’esprit que vous êtes maintenant dans un meilleur endroit, j’espère juste que Dieu nous donne aussi la paix dont nous avons besoin pour vivre sans vous. On t’aime, le célèbre partagé sur les réseaux sociaux.

La célèbre actrice a ajouté des photos de moments heureux avec sa mère, qu’elle a remerciée mille fois pour tout ce qu’elle a donné à sa belle famille.