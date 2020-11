Comme une princesse! Celia Lora et son costume pour cet Halloween | Instagram

La femme d’affaires mexicaine, personnalité Internet et mannequin Celia Lora a de nouveau trouvé un moyen d’attirer l’attention de ses fans, une tâche qu’elle a accomplie grâce déguisement qu’apparemment c’est parfait pour elle Halloween, célébrera en portant une tenue de Blanche-Neige, l’une des premières princesses Disney.

Halloween est un jour de fête non seulement pour les États-Unis mais aussi pour le Mexique et d’autres régions du monde, en Amérique latine, il est mieux connu sous le nom de «jour des sorcières», ce jour en plus des enfants certains adultes le célèbrent également, les adultes le font généralement au milieu de certaines soirées costumées ou simplement en partageant la caractérisation d’une personne célèbre, simplement en étant dans la peau d’une autre personne, nos héros ou princesses préférés comme ce fut le cas avec Célia lora.

Il y a environ deux heures, Celia Lora a décidé de captiver ses fans avec ses charmes, même si elle porte une robe ample, le décolleté est assez prononcé et elle laisse ses grands charmes apparaître par-dessus.

Ses millions d’admirateurs ont immédiatement commencé à écrire qu’elle était belle, d’autres plus comme d’habitude ce jour-là, ont commencé à critiquer parce que ce n’est pas une tradition originale du Mexique cependant, bien qu’il soit conscient qu’il n’est pas originaire de notre pays. pays beaucoup de gens l’apprécient.

Si vous voulez voir la photographie de Celia Lora, cliquez sur le LIEN suivant afin de pouvoir revoir le modèle.

Cette publication contient environ 400 messages et plus de 40000 likes, bien que ce ne soit pas comme l’une des photographies ou des vidéos qui Célia lora Je partagerais, elle est tout aussi captivante et coquette, il ne fait aucun doute que son ingéniosité l’aide toujours à trouver un moyen d’attirer l’attention de ses fans.

La célébrité des médias sociaux Célia loraComme six autres influenceurs sont actuellement dans une émission de télé-réalité intitulée “Barak the experiment”, cette photographie peut être qu’il l’a probablement prise il y a quelques jours et juste ce 31 octobre, il a décidé de la partager en raison de la fête américaine.

La mention photographie a également décidé de la partager sur son compte Twitter, c’est là où il y a le plus de commentaires ouverts par rapport à ses charmes, surtout surtout par des hommes, qui ne se limitent pas à faire toutes sortes de commentaires, car le L’application n’a aucune interdiction concernant les publications et les mots qui y sont mentionnés.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

L’émission de téléréalité où il a sûrement déjà noué des liens d’amitié avec les autres influenceurs tels que Divasa et Lizbeth Rodríguez se terminera jusqu’au 2 novembre, qui est précisément l’une des traditions mexicaines les plus profondément enracinées dans notre pays, alors que nous célébrons la fête du peuple. qui ont quitté ce monde est connu comme le «Jour des morts».

Célia lora D’après ce que nous avons vu sur ses réseaux sociaux, elle est devenue extrêmement amie avec les membres, en particulier le couple formé par Lonrot et Lady G, en plus de Lizbeth Rodríguez, elle a mentionné quelque chose de très important dans la photo qu’elle a partagée à côté d’elle:

Je suis très contente de t’avoir rencontré, tu es la meilleure et tous les p3rras qui parlent de toi aimeraient être les 1%, tu t’aime », a écrit Celia Lora à Lízbeth Rodriguez.

Le modèle mexicain a été caractérisé par une personnalité transparente, peu importe qui dit toujours ce qu’elle pense, et le fait d’être devenu une telle amie de Lizbeth Rodríguez peut faire penser à plusieurs personnes que quelque chose de bien doit avoir le youtubeur à qui tant de choses. ont critiqué.

Lire aussi: Celia Lora avoue son amour à Lizbeth Rodríguez, tout cela grâce à Barak