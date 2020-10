Comme une quinceañera, Thalía s’exhibe en petit short | Réforme

La chanteuse mexicaine Thalía est tombée amoureuse d’un nouveau compte Instagram avec une tenue très jeune et la femme de Tommy Mottola a montré que de nombreuses jeunes femmes voulaient déjà porter un petit short comme elle.

Thalía avait un énorme prétexte pour montrer ses belles jambes dans de si petits shorts, sa nouvelle collection de baskets, qu’elle a bien sûr modelée elle-même pour Instagram.

Le chanteur qui travaille avec le magnat de la musique depuis plus de deux décennies Tommy Mottola Elle a également montré que le succès de son mari ne l’obscurcit pas du tout et ici le «derrière un grand homme» s’applique, puisqu’elle est une femme d’affaires prospère.

La Mexicaine vêtue d’un beau chemisier rose à manches larges et d’un décolleté prononcé et d’un short en dentelle blanche très court, ce dernier vêtement assez coquette, puisqu’il a une coupe qui favorise les charmes de l’actrice également. Le look était accessoirisé avec une queue de cheval haute.

Avec cette tenue, Thalía Sodi s’est entourée de ses baskets et une par une, elle les a exhibées et modelées pour la caméra et tous ses fans.

Diamants et talons la combinaison idéale , Il a écrit à côté des photographies qu’il a partagées sur le célèbre réseau social.

Les images ont été partagées il y a deux jours et la célèbre n’a pas manqué l’occasion de faire la publicité complète pour tous ceux qui souhaitent acheter ses chaussures.

Wow les nouvelles chaussures de ma collection chez @macys #ThaliaSodiCollection Les avez-vous déjà?!? .

Plus d’un million et demi de réactions ont abouti à la vidéo dans laquelle il expose les produits avec un immense sourire.

Les flammes, les cœurs et autres compliments n’ont pas attendu Thalía, ainsi que ceux qui ont dit vouloir déjà une paire de ses chaussures.

Spectaculaire comme toi ❤️ ❤️ … Ils sont beaux , étaient certains des commentaires.

Il y a à peine trois jours, une publication a rempli les adeptes de la belle chanteuse de tendresse, une photographie et un message dédié à Yolanda Miranda, sa mère, qui ce jour-là aurait eu 85 ans.

Thalía et Yolanda étaient toujours très proches et sa mère était une complice et une grande responsable pour que le Mexicain atteigne le sommet du succès.

La soeur de Laura Zapata Elle a profité des réseaux sociaux pour partager l’amour et l’admiration qu’elle a toujours eu pour sa mère et que malgré le fait qu’elle n’est plus avec nous, elle se souvient d’elle et célèbre sa vie et son anniversaire.

HBD mon amour !!! Je t’aime tellement maman! Je célèbre votre passage sur cette terre et tant de merveilles que vous nous avez laissées! Aujourd’hui tu aurais 85 ans. Joyeux anniversaire ma mère bien-aimée! Tu me manques, je pense à toi, je t’aime. , a écrit le célèbre à côté d’une photographie dans laquelle les deux ont l’air assez heureux.

La carrière artistique de Thalía parle toujours de succès et de talent; Cependant, la nouvelle a fait ressortir le côté moins positif de la star, son passé familial.

Les médias de divertissement ont souligné à plusieurs reprises la distance qui existe entre Thalía et sa sœur, Laura Zapata. Il y a ceux qui assurent que dès le plus jeune âge il y avait de la jalousie et de la rivalité de la part des sœurs, bien qu’ils assurent que l’interprète d’Entre la mer et une étoile a toujours vu la carrière de sa sœur.

Le ressentiment de Zapata, disent-ils, est né du fait qu’elle a été laissée aux soins de sa grand-mère lorsque sa mère s’est remariée et que la vie de Thalía et Ernestina Sodi était donc bien différente et plus abondante que celle qu’elle avait.

Mais tout n’était pas amour et bonheur pour Thalía, car elle a perdu son père très jeune et on dit que c’était un coup si dur qu’elle a été confrontée à une maladie psychologique qui l’a même laissée sans voix pendant un moment.