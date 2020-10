Comme une sirène, Joselyn Cano détruit Yanet García sur Instagram | Instagram

La belle Joselyn Cano a capturé les yeux de tout le monde avec l’une de ses photographies sur Instagram dans laquelle elle a clairement indiqué qu’elle n’avait rien à envier à l’ancienne météorologue, Yanet García.

La belle mannequin mexicaine s’est partagée hors de la piscine, tout comme Yanet García l’a fait auparavant et a montré que ses charmes pouvaient facilement renverser le célèbre à la télévision.

Joselyn Cano Il a ravi ses followers avec la photo qu’il a publiée sur son compte Instagram officiel, pour laquelle il a posé dans un joli maillot de bain deux pièces coloré, qui dans ses formidables courbes semble minuscule.

La star des médias sociaux est sortie de l’eau de profil et a posé pour la caméra d’une manière qui mettait parfaitement en valeur ses attributs. Le bleu de l’eau et son regard ont fait de la photographie une scène encore plus merveilleuse.

La publication date du 31 octobre 2017 et a dépassé les 200 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Elle était un arc-en-ciel mais il était daltonien, a écrit la belle femme à côté de la photo.

Comme Yanet Garcia, Joselyn Cano met généralement en évidence cet attribut de son corps de manière assez constante sur Instagram, ce que ses followers apprécient grandement.

Yanet a quelques photos et vidéos avec des postures très similaires, sortant de l’eau et concentrant l’image sur ses courbes ou son profil de dos.

Sur le réseau social de Joselyn Cano, vous pouvez voir la belle mannequin dans différents maillots de bain et poses affichant toute sa beauté. Cependant, apparemment Cano est l’un de ceux qui pensent que “peu est bien” car il n’est pas très constant dans le téléchargement de contenu sur le célèbre réseau social.

En plus des spectaculaires maillots de bain Cano, ses adeptes apprécient grandement le fait que cette belle femme aime les transparences et ne porte pas grand-chose en dessous.

Ces derniers jours, à certaines occasions, le modèle a partagé pour ses adeptes quelques brèves secondes d’elle-même du gymnase, confirmant qu’elle continue de travailler pour maintenir ses courbes; quelque chose que les internautes applaudissent.

Le compte Instagram de Joselyn compte près de 13 millions d’abonnés et un peu plus de 200 publications. C’est probablement une stratégie de cette femme belle et intelligente, car on peut voir dans certaines de ses publications qu’elle fait la promotion de sa page de contenu exclusive dans laquelle pour un certain montant, ses adeptes pourront voir beaucoup plus de cette star dans le monde du sport. modélisation et Internet. Ce type de contenu et de pages est devenu très populaire dans les plus célèbres, comme c’est le cas de Suzy Cortés, Celia Lora, María Levy, entre autres.

Joselyn Cano Elle a été comparée à d’autres belles stars sur les réseaux sociaux, comme c’est le cas de Demi Rose ou Kim Kardashian, ceci en raison de ses courbes énormes et déjà célèbres. Néanmoins, Cano a prouvé qu’elle avait son propre style qui la distingue des stars américaines et britanniques et a mis les Latinas en forte concurrence pour le règne sur Instagram.

Le modèle est né à Anaheim, Californie, États-Unis; cependant, ses racines sont fièrement mexicaines grâce à l’origine de ses parents. Actuellement, la star d’Instagram a 29 ans et a posé pour de grandes couvertures de magazines.

Le talent de Joselyn va beaucoup plus loin et non seulement elle est un modèle et une célébrité dans le monde Internet, mais elle est aussi une créatrice de mode, ce qui rend son bon goût plus qu’évident.