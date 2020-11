Comme une sirène!, Natalia Téllez avec très peu sous l’eau | Instagram

La belle animatrice Natalia Téllez a volé plus que l’attention de ses followers sur Instagram en partageant une photo sous-marine dans laquelle on peut vraiment la voir beaucoup.

L’ex de Chumel Torres exhibait sa belle silhouette sous une piscine et avec très peu de tissu car la belle Natalia Téllez ne portait qu’un petit maillot de bain deux pièces coloré et un bracelet au poignet.

L’animateur de spectacles comme Hoy et Filet divin Il a laissé ses followers sans voix sur Instagram avec la photo avec laquelle au premier abord il semble ne porter aucun vêtement, mais faire attention à son maillot de bain est apprécié, mais surtout, sa belle anatomie.

De nombreux internautes ont été surpris par la photographie de Natalia Tellez puisqu’ils assurent qu’ils la trouvaient très “maigre”, mais l’image montre qu’elle a tout très bien mis en place et proportionnel à son teint, ses courbes sont devenues évidentes pour Instagram.

La célèbre conductrice était vraiment belle et comme une petite sirène sous l’eau, la belle conductrice chouchoute généralement ses followers avec des photos originales comme celle-ci et partage une grande partie de son énorme beauté sur les réseaux sociaux.

La photographie date du 2 octobre dernier et Natalia Téllez a l’air tellement artistique et fascinante qu’elle a dépassé les 75 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Et si nous ferions mieux de revenir en arrière? A écrit le beau pilote à côté de l’image.

Le beau chef d’orchestre de Filet divin C’est récemment devenu une tendance après les révélations de Chumel Torres sur leur relation.

Le chauffeur a également avoué que c’était Natalia Téllez qui “l’avait accroché” et que lorsqu’il l’a vue, c’était le coup de foudre; cependant, c’est quelque temps plus tard qu’une approche a été faite.

Selon Torres, il la revit quand Natalia Tellez Il devait l’interviewer, mais apparemment cette approche avait été un échec puisque le sujet rendait ses opinions très différentes; Cependant, quelque chose de bien est sorti, ils ont partagé leurs téléphones et le lendemain ils se sont vus.

Chumel Torres a avoué qu’il avait organisé une réunion dans un bar et que depuis l’arrivée du beau chauffeur, il ne pouvait pas se détacher d’elle et ils l’ont passé à parler, laissant ses autres invités dans l’oubli.

Torres a dit que c’était Natalia Téllez qui a fini par lui dire de l’embrasser et que c’est arrivé, le chauffeur a embrassé sa belle compagne.

Un ami de Chumel a souligné que tout le monde filmait son moment spécial avec la célèbre télévision, mais il s’en moquait et faisait remarquer qu’il s’en fichait car il était avec la plus belle fille de la planète.

Chumel Torres et Natalia Téllez a eu quelques mois de relation et même si celle-ci s’est terminée, le chauffeur a souligné qu’elle était une femme très spéciale et qu’à cette époque, elle était très heureuse, la meilleure de sa vie et qu’il ne parlerait jamais en mal d’elle; il n’avait que des compliments pour le beau pilote.

Natalia Téllez est née à Mexico et vient d’une famille qui porte le talent et l’art dans ses veines, sa sœur est écrivain.

À un jeune âge, il a commencé à apparaître à la télévision et a même fait partie du casting de la telenovela Rebelde; Cependant, son plus grand succès a été en tant que pilote. Ses programmes les plus connus ont été Hoy et Netas Divinas. Dans ce dernier, elle a montré toute sa fraîcheur et qui elle est vraiment, Natalia est connue comme une jeune femme assez amoureuse, belle et libre.