Magnifique! La belle actrice hollywoodienne Salma Hayek s’est amusée comme une vraie sirène dans la mer et plus encore, car ses adeptes aimaient encore plus regarder ses courbes voluptueuses depuis le lieu paradisiaque.

La célèbre Mexicaine de 54 ans a montré sa silhouette sinueuse sur une photo et une vidéo dans laquelle elle peut être vue en maillot de bain violet. Dans l’image, Salma Hayek pose avec son dos et dans la mer; tandis que dans la vidéo, vous pouvez la voir jouer avec l’eau et être plus que surprise par la présence de chevaux dans la mer.

La star mexicaine Il a avoué aimer ce genre de rencontres inattendues et n’a pas hésité à l’avouer dans la description des images qu’il a publiées sur Instagram.

J’adore les rencontres inattendues J’adore les rencontres inattendues. #encounter #horse, a écrit le Mexicain à côté des images.

La publication date du 13 août 2019 et a dépassé le demi-million de réactions sur le célèbre réseau social; les commentaires complimentant ses charmes et sa beauté n’ont pas attendu dans la zone de commentaire.

Récemment la belle Salma Hayek a révélé certains de ses secrets, comme le pire conseil beauté qu’elle ait jamais reçu: mettre du Botox. Selon l’actrice mexicaine, il a été suggéré qu’elle a mis du Botox sur son visage avant que des lignes d’expression ne commencent à apparaître sur son visage. Hayek a déclaré qu’elle n’avait heureusement pas suivi ce conseil, ce qui était définitivement un bon choix, car la célèbre femme porte un visage naturel et magnifique à 54 ans.

La protagoniste de Frida a montré à quel point elle est fière de ses racines, de son âge et de son anatomie. À la moindre occasion, Salma Hayek partage des images d’elle-même avec son visage lavé ou en maillot de bain, ce qui montre qu’elle a l’air vraiment spectaculaire même avec le temps qui passe.

D’autre part, l’artiste a souligné que François-Henri Pinault Il est l’amour de sa vie et elle aurait aimé savoir ce qu’elle sait maintenant des hommes et de l’amour. Hayek a noté qu’elle sortait avec de nombreux hommes; même avec certains avec qui elle n’aurait jamais dû sortir dans son désespoir pour trouver l’homme idéal, ne sachant pas que seuls le temps et les circonstances le conduiraient.

Salma Hayek est actuellement mariée à François-Henri Pinault, l’énorme magnat de la mode qui a changé sa vie pour toujours. Beaucoup pensaient que la star hollywoodienne avait trouvé sa fortune en étant le partenaire de l’homme d’affaires; Cependant, tout n’était pas du miel sur des flocons pour le talentueux natif de Veracruz.

Temps après l’accouchement, l’artiste a découvert une triste réalité, son mari avait eu une relation parallèle à la sienne contre un mannequin célèbre et pas seulement cela, mais cette femme avait un enfant avec lui.

Après son mariage, François-Henri Pinault a dit à Salma Hayek qu’elle devait continuer à travailler, pour laquelle elle était occupée par des projets en Hollywood et ainsi de suite, le fond était cela, une deuxième relation.

Le mannequin Linda Evangelista a officiellement demandé une pension alimentaire pour son fils et c’est à ce moment-là que le scandale et la double vie de François-Henri Pinault ont été découverts, il y a ceux qui assurent que Hayek était tellement bouleversée qu’elle a assuré que le mannequin ne verrait pas d’argent de son mari. ; cependant, la loi l’a fait.