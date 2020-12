Comme pour beaucoup de choses, cela a commencé par une vidéo atroce sur les réseaux sociaux. Rejetez votre esprit. C’était à la mi-mars, nous venions de nous mettre en lock-out, un virus invisible faisait rage et vous ne pouviez pas mettre la main sur le tourbillon pour l’amour ou l’argent. Nous avions peur. Vous avez probablement ouvert Instagram pour un léger soulagement; faire défiler pour un mème rassurant à partager avec un ami ou un tutoriel sur la fabrication du pain à la banane, peut-être.

Et c’était là: 26 célébrités hyper-célèbres qui se tournent vers la caméra pour recréer ce qui ressemblait à, si vous incliniez la tête vers la gauche et avaliez la bile, Imagine de John Lennon. Personne, semble-t-il, n’avait eu le bon sens de refuser l’invitation du chef de file Gal Gadot à l’humiliation mondiale. La fille cool Zoë Kravitz est restée coincée; Kristen Wiig, Jamie Dornan et Jimmy Fallon avaient l’air peiné mais ont tout de même essayé; Natalie Portman, Chris O’Dowd et Cara Delevingne étaient tous là aussi, dans leurs chères demeures nous disant que nous étions tous dans le même bateau. Il est descendu comme une quinte de toux Covid sur un tube bondé. Gadot a admis plus tard que ce n’était pas tout à fait la «bonne bonne action».

Quelques semaines plus tard, une Madone nue était assise dans un bain parsemé de pétales de rose et racontait à quel point «Covid est le grand égaliseur». Le virus “ne se soucie pas de votre richesse, de votre renommée, de votre drôle, de votre intelligence, de l’endroit où vous vivez, de votre âge”, a-t-elle dit, drapée de plusieurs couches de bijoux dans sa super-taille baignoire, alors que le virus ravageait les maisons de retraite et causait des décès disproportionnés parmi ceux des zones défavorisées.

Ensuite, il y a eu la plaisanterie de mauvais goût de l’animatrice de l’émission de discussion Ellen DeGeneres comparant sa quarantaine à la prison, qui aurait pu mieux atterrir si elle n’avait pas été filmée dans le contexte de son manoir de 33 millions de dollars à Montecito.

C’était après que la star de High School Musical Vanessa Hudgens eut dit à ses 40 millions d’abonnés dans un Instagram Live que: «Je suis désolé, mais genre, c’est un virus, je comprends. Je le respecte. Mais en même temps, comme, même si tout le monde comprend, comme, oui, les gens vont mourir. Qu’est-ce qui est terrible, mais inévitable? ” Elle s’est excusée plus tard. Loin de la pandémie, le mouvement Black Lives Matter en juin a donné à d’autres “ Slebs ” de nombreuses opportunités pour des cock-ups ruinant leur carrière.

L’ami de Meghan Markle, Jessica Mulroney, a en particulier provoqué une offense universelle lorsqu’elle a été accusée d’avoir utilisé son «privilège blanc» contre l’influenceuse noire Sasha Exeter en menaçant son gagne-pain. Mulroney s’est excusée et a été exclue de son concert télévisé très en vue au Canada.

Les choses se sont calmées pendant l’été. Les restrictions de verrouillage ont été assouplies et les riches et les célèbres n’étaient plus confinés dans leurs domaines tentaculaires avec les médias sociaux – leur seule source de validation. Ils se sont envolés vers leurs yachts, ont compté leur argent et sont restés # reconnaissants. Nous nous sommes assis dans des parcs, avons choisi nos cinq amis préférés pour une séance de café en plein air et avons essayé de profiter d’un semblant du grand été britannique. Tout était calme (ish).

Puis vinrent Octobre et BOOM: ils y étaient de retour, avec deux cas de comportement de célébrité mal jugé épique. Tout d’abord, le 40e anniversaire de l’île privée de Kim Kardashian. «Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant», a-t-elle écrit sur Twitter, avant de partager une galerie d’images prises par des professionnels et un vlog tremblant de ses manigances coûteuses, y compris, mais sans s’y limiter, nager avec les baleines, danser et faire du kayak. «Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment», a-t-elle poursuivi. «Ainsi, dans des moments comme ceux-ci, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée.» Crass dans le meilleur des cas, mais en proie à une crise sanitaire mondiale et à un chômage sans précédent, il était presque insensible. Ce même mois, les romains non socialement distants de Dominic West et Lily James sont restés à la une pendant des jours.

Pour être honnête, les photos embarrassantes à longue portée de West, 51 ans, en train de baver sur James, 31 ans, étaient une distraction titillante par rapport aux nouvelles du monde réel, importantes et réelles, à savoir l’approche de la SECONDE VAGUE.

Mais, comme pour les autres? Nous pourrions devoir nous éloigner socialement pour de bon.