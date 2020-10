L’achat d’un produit technologique remis à neuf vous fera économiser de l’argent par rapport à son achat neuf. Cela donne également une seconde vie à un appareil au lieu de l’envoyer au recyclage. Et surtout en ces temps où la demande est élevée pour toutes sortes de technologies, l’achat de produits remis à neuf est parfois le seul moyen de mettre la main sur un produit lorsque les canaux de vente au détail sont tendus ou tout simplement à court de nouveaux produits.

Ce sont toutes de bonnes choses – pourtant «rénové» est toujours un mot chargé pour beaucoup de gens. Nouveau signifie nouveau, un produit que personne d’autre n’a utilisé. D’un autre côté, acheter quelque chose de reconditionné peut être un pari, malgré le fait que le produit soit probablement plus abordable.

Si vous achetez un produit reconditionné, il est utile d’avoir des critères

S’il a été remis à neuf, cela signifie probablement que le produit a été cassé ou suffisamment rugueux pour justifier une réparation. Cela pourrait également signifier que celui qui l’a acheté a simplement décidé de ne pas le vouloir et l’a renvoyé au magasin. La définition de ce qui fait un produit remis à neuf varie en fonction du vendeur, bien que quelque chose qui puisse apaiser certaines inquiétudes est qu’il existe des lois américaines qui empêchent une technologie autrefois utilisée d’être vendue comme neuve. Nous l’avons également vu en action. En 2019, la ville de New York a intenté une action en justice contre T-Mobile, alléguant qu’elle avait trompé les acheteurs en vendant des téléphones d’occasion à des clients qui en avaient payé de nouveaux.

Pourtant, l’achat d’une remise à neuf soulève de nombreuses questions. Le fabricant d’origine a-t-il remis à neuf le produit ou a-t-il été effectué par une société tierce? Le produit a-t-il été restauré dans un état comme neuf ou semblera-t-il visiblement utilisé lorsque vous le recevrez? A-t-il été nettoyé et désinfecté par des professionnels et est-il livré avec de nouveaux accessoires? A-t-il une garantie, et qui sera responsable en cas de rupture?

Il est facile de comprendre pourquoi beaucoup de gens préfèrent simplement payer plus pour quelque chose de nouveau. Cependant, il est possible à la fois d’économiser de l’argent et de ne pas se faire escroquer lors de l’achat de produits reconditionnés. Ci-dessous, nous avons présenté quelques conseils que vous pouvez suivre lors de l’achat de technologies rénovées, ainsi que des liens vers des détaillants de confiance. Rien de tout cela n’est infaillible, mais cela rendra le processus beaucoup plus sûr – et vous pouvez vous retrouver avec d’excellents appareils à des prix inférieurs.

Photo par James Bareham / The Verge

Que rechercher lorsque vous souhaitez acheter une remise à neuf

En général, si vous achetez un produit reconditionné auprès de son fabricant d’origine, c’est bien moins un pari que d’acheter auprès d’un détaillant tiers. Le fabricant est susceptible d’avoir des normes plus élevées pour le rafraîchissement et le reconditionnement du produit, et – surtout – devrait avoir accès à des matériaux et composants authentiques. Mais il existe également de nombreuses entreprises qui existent uniquement pour remettre à neuf des produits, et elles peuvent également faire du bon travail. Vous aurez juste besoin d’être extrêmement vigilant, de poser les bonnes questions et de vous assurer que toutes vos questions reçoivent une réponse.

En d’autres termes, si vous achetez un produit reconditionné, il est utile d’avoir des critères. Cela deviendra rapidement une seconde nature une fois que vous commencerez à prendre l’habitude de regarder la technologie remise à neuf. Voici quelques questions pour commencer:

Dans quel état est-il? Est-il dans un état comme neuf ou un peu utilisé? Est-il livré avec tous les accessoires et la documentation d’origine? De quel type de garantie dispose-t-il et qui la fournit?

Les réponses à ces questions ne sont pas nécessairement évidentes. Parfois, le produit peut être visiblement endommagé, être livré dans une boîte différente ou avoir seulement une garantie de six mois. C’est bien, tant que vous le savez avant de l’acheter. En fait, vous pouvez souvent utiliser ces informations à votre avantage pour économiser de l’argent, car les revendeurs peuvent parfois réduire le coût si le produit n’est pas en parfait état. Vous n’aurez qu’à décider de ce que vous êtes prêt à vous contenter.

Qu’est-ce qu’un produit en boîte ouverte?

Parfois, les produits seront répertoriés comme “boîte ouverte”. Ce terme peut signifier quelque chose de différent selon le détaillant, mais la plupart l’utilisent pour signifier que le produit a été ouvert par un client qui l’a acheté, puis il a été renvoyé au magasin dans sa boîte d’origine avec tous ses accessoires. En d’autres termes, il n’a pas besoin d’être rénové car on suppose qu’il n’a pas été utilisé du tout ou n’a été utilisé qu’une seule fois, puis reconditionné. En règle générale, il est prudent de supposer qu’un produit en boîte ouverte sera en bon état, même si cela ne fait jamais de mal de demander des éclaircissements ou de rechercher les informations quelque part sur la page Web.

Certaines personnes pourraient avoir du mal à acheter des écouteurs remis à neuf ou d’autres produits technologiques que vous utilisez dans ou sur vos oreilles. Photo de Becca Farsace / The Verge

Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas acheter remis à neuf?

En fin de compte, c’est votre appel à faire. Certains membres du personnel de The Verge font une grimace à l’idée d’utiliser des écouteurs remis à neuf, en particulier des écouteurs intra-auriculaires. Je pense qu’il est naturel d’avoir cette réaction, compte tenu de la façon dont vous utiliseriez intimement un produit comme celui-là. De nombreuses entreprises, mais pas toutes, nettoient soigneusement les produits remis à neuf avant de les revendre. Cependant, pour certaines personnes, quelque chose qui a été utilisé de cette manière est à jamais impur.

À mon avis, la chose la plus importante à s’assurer lors de l’achat d’un produit reconditionné est que la garantie est suffisamment bonne pour vous aider en cas de panne de l’appareil. Et si le détaillant dit que votre produit arrivera dans un état propre et bien emballé, assurez-vous que ce que vous recevez est représentatif de ses revendications.

Mise à jour le 23 octobre, 16 h 05 HE: Cet article a été initialement publié le 15 mai 2020. Plusieurs des entrées ont été mises à jour, et la seconde moitié a été supprimée pour créer un nouvel article.