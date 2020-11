je

On peut avoir l’impression que mars n’était qu’hier, mais la preuve que nous approchons de la fin de cette année unique en son genre arrive rapidement sous la forme des publicités de Noël 2020.

Il y a une légion de t-shirts, de bougies et de pyjamas dans la publicité «Give a Little Love» qui sont maintenant disponibles à la vente, tous les bénéfices étant reversés aux organismes de bienfaisance FareShare et Home-Start.

FareShare est un réseau caritatif visant à soulager la pauvreté alimentaire et à réduire le gaspillage alimentaire au Royaume-Uni, qui existe depuis 1994 et Home-Start est une organisation caritative communautaire qui soutient les familles avec de jeunes enfants.

Vous vous sentez festif? C’est le produit John Lewis à acheter maintenant.

Donnez un petit parapluie en forme de coeur d’amour

Si les années précédentes sont quelque chose à passer, cette saison des fêtes sera sans aucun doute un délavage, mais avec un parapluie aussi mignon, laissez-le pleuvoir!

T-shirt à débardeur en coton Give a Little Love

Portez votre cœur sur votre manche (enfin, chemise) avec le débardeur de charité John Lewis.

Donner un petit pyjama d’amour

Vous avez du mal à trouver la bonne paire de pyjamas du réveillon de Noël pour vos petits? Les jammies Give a Little Love semblent être The One.

Donnez une petite tasse d’amour

Cette tasse de thé du matin le jour de Noël n’aura jamais été aussi belle.

Give a Little Love – Sac fourre-tout en coton à imprimé coeurs

Parfait pour les achats de dernière minute avant Noël.

Offrez une boîte à bougie Little Love Hearts

La bonne nouvelle est que personne ne peut annuler Noël, alors allumez cette bougie à la bergamote et à la vanille et entrez dans l’esprit festif.

Offrez un petit badge d’amour

Parfait pour mettre des bas ou se glisser sur les revers d’une veste en solidarité.

