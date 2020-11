Les acheteurs qui souhaitent profiter des vacances de droit de timbre du gouvernement doivent enfiler leurs patins ou ils manqueront l’allégement fiscal de 15 000 £.

Bien que le 31 mars semble loin, l’explosion de la demande déclenchée par les «vacances» s’est légèrement retournée contre lui. Le simple volume d’acheteurs et de vendeurs signifie que les retards sont endémiques.

Rightmove estime qu’il y a actuellement 650 000 ventes au Royaume-Uni, 67% de plus qu’en novembre de l’année dernière.

“Il y a un arriéré important dans l’organisation des prêts hypothécaires, des évaluations et des cessions, ce qui peut rendre impossible le mouvement avant l’expiration des vacances de timbre”, a averti Jeremy Leaf, directeur de Jeremy Leaf & Co au nord de Londres.

“Il est largement évident que la précipitation pour profiter du congé du droit de timbre signifie qu’il n’y a pas suffisamment de propriétés disponibles dans la bonne fourchette de prix dans certaines régions.”

Demande de prolonger la date limite du droit de timbre

Des pressions sont déjà exercées sur Rishi Sunak, le chancelier, pour prolonger les vacances, mais entre-temps, la grande société de transfert de propriété basée dans le Kent, Martin Tolhurst, a annoncé qu’elle gérait les attentes en disant aux nouveaux clients de supposer qu’ils avaient raté le bateau. “Il est probable qu’ils n’achèveront pas d’ici le 31 mars”, a déclaré l’associé directeur de la société, Richard Carter.

Avec des attentes dûment gérées, les acheteurs et les vendeurs peuvent au moins se mettre dans la meilleure position possible pour faire passer leur accord d’ici la fin du mois de mars.

Comment acheter une maison avant la fin mars 2021

«Assurez-vous que vous êtes aussi bien préparé que possible en ce qui concerne votre hypothèque, arpenteur, tout emprunt à votre famille», a déclaré Leaf.

“Idéalement, vous n’auriez pas non plus de chaîne ou une chaîne aussi courte que possible – peut-être en achetant une maison neuve via Help to Buy, ce qui augmentera vos chances de respecter la date limite.”

Être dans une longue chaîne immobilière ralentit inévitablement les choses. Les maisons sans chaîne ou neuves ont tendance à passer par le processus plus rapidement.

“Si vous ne parvenez pas à choisir entre deux propriétés, celle à choisir sera celle qui aura une chaîne aussi courte que possible afin de ne pas rencontrer de plis dans la chaîne”, a déclaré Ed Lugg, directeur régional du domaine Portico. agent.

Liza-Jane Kelly, directrice de Savills, a déclaré que dans le système actuel et bondé, un avocat «bon et proactif» est essentiel – obtenez des recommandations d’amis ou demandez à votre agent (s’il est en mesure d’offrir des conseils indépendants; certains vous orientera simplement vers une équipe interne). “Il peut être judicieux d’employer un courtier en hypothèques qui sera en mesure de chasser les retards en votre nom”, a-t-elle ajouté.

Préparez tous vos documents: preuve d’identité, fiches de salaire (ou comptes vérifiés si vous êtes indépendant ou indépendant) et relevés bancaires.

Andrew Weir, PDG de la société d’investissement immobilier London Central Portfolio, suggère de choisir et de demander une hypothèque immédiatement, même si vous n’avez pas encore de propriété en tête. Obtenir une offre hypothécaire signifie en principe que vous êtes aussi prêt que possible.

«Dans l’idéal, les acheteurs ont fait accepter leur offre avant la fin de l’année. Cela laisse du temps pour que le financement, les enquêtes et le transfert de propriété soient terminés, un processus qui peut prendre jusqu’à 12 semaines», a déclaré M. Weir. “Si le vendeur a commencé à assembler le pack de ses vendeurs, cela facilitera également le processus.”

Être proactif est également important. «Il est également crucial de rester en contact régulier avec votre agent et votre avocat – les transactions les plus fluides sont celles où tout le monde travaille ensemble», a déclaré Kelly.

Méfiez-vous des poursuites contre-productives

Cependant, même s’il peut être tentant de poursuivre votre équipe toutes les heures, cela peut être contre-productif. Un niveau de contact régulier, mais pas ridicule, est préférable.

Le mois dernier, trois groupes de transfert de propriété – la Society of Licensed Conveyancers, le Bold Legal Group et la Conveyancing Association – ont déclaré que les écoutes sans fin ajoutaient en fait à leurs malheurs actuels. «Le fait de poursuivre constamment votre avocat les rend en fait moins productifs et est indirectement une cause supplémentaire de retard dans le processus», ont-ils averti.

Et si vous manquez la date limite?

Si vous manquez la date limite, le désespoir n’est pas nécessaire, car certains experts pensent que vous feriez peut-être mieux d’attendre.

Bien sûr, votre facture de taxes augmentera en avril, mais à mesure que la demande se relâchera inévitablement et que le marché se refroidira, vous pourrez peut-être négocier une meilleure offre sur votre nouvelle maison et augmenter le niveau de cette façon.