délirer la dernière «Bête de l’Est» – en particulier à Londres – est une affaire simple pour les conducteurs. Mais pour les motocyclistes – en particulier ceux qui doivent continuer à rouler tout au long de l’hiver – cela peut être dangereux, exigeant un état d’esprit différent, un équipement différent – et des compétences de conduite différentes.

Les automobilistes ont quatre points de contact avec la route et s’assoient dans des “ coques ” en métal et en verre chauffées, mais les motocyclistes n’ont que deux pneus pour l’adhérence et peuvent avoir du mal à rester au chaud, ce qui est essentiel pour maintenir leur concentration.

De nombreux cyclistes utilisent le même équipement toute l’année, recourant à des couches supplémentaires pour plus de chaleur, mais, dans un souci de sécurité et de confort, il vaut mieux améliorer votre jeu.

Richard Gladman, responsable des normes de conduite et d’équitation chez IAM RoadSmart, déclare: «Il est essentiel de rester au chaud; vos extrémités seront inconfortables lorsqu’elles auront froid et nuisent à votre concentration. Lorsque votre cœur se refroidit, votre concentration tombera d’une falaise.

M. Gladman, un ancien chauffeur de police hautement qualifié, ajoute: «Même si vous ne roulez pas dans un froid extrême, le refroidissement éolien peut être grave à 70 km / h.»

Le vélo

De nombreux cyclistes considèrent les sacoches et les top-cases comme des kits de randonnée d’été, mais ils sont également inestimables en hiver. Il n’est pas toujours possible d’évaluer les conditions météorologiques imminentes le long de votre itinéraire, donc, peu importe ce que vous portez au départ, vous devrez peut-être repenser en cours de route.

J’avais des “ bagages ” en aluminium robustes montés sur le vélo de presse Honda Africa Twin que j’ai testé. Le grand coffre supérieur verrouillable de 42 litres est excellent, mais peut être rempli en rangeant votre casque de protection, vos gants et votre bouteille d’eau pendant le stationnement, laissant peu d’espace supplémentaire pour les essentiels d’hiver.

The Oxford Bright Net

Avec l’ajout de sacoches verrouillables caverneuses de 33 et 37 litres à chargement par le haut à gauche et à droite, je peux emporter une polaire supplémentaire et d’autres couches à glisser sous ma veste si les températures chutent et – surtout par temps humide – des gants de rechange.

D’autres articles de conduite d’hiver utiles à emporter incluent quelque chose pour nettoyer la visière de votre casque, car la saleté de la route peut rapidement rendre une vision sûre et claire impossible. Un autre ajout utile est une cagoule à porter à l’intérieur du casque de protection au cas où il ferait vraiment froid, quelque chose pour nettoyer les lumières de votre moto et des imperméables supplémentaires.

Alternativement – si vous avez exagéré les couches au départ et surchauffé – les sacoches sont utiles pour ranger les vêtements. Sur la Honda Africa Twin, les sacoches de 1 270 £ sont superbes; suffisamment robuste pour résister à un renversement, détachable en quelques secondes, verrouillable, léger et parfait pour s’asseoir tout en effectuant l’entretien de base du vélo.

Si les sacoches gênent le filtrage du trafic londonien, envisagez une sacoche de réservoir ou une sacoche arrière. L’option la moins chère est cependant un filet à bagages extensible tel que le Bright Net à 9,99 £ d’Oxford. Sécurisé par des crochets et tendu sur le siège, il est idéal pour ranger les équipements de secours par temps humide ou froid. Ils sont bon marché, faciles à utiliser et réfléchissants pour plus de sécurité.

La housse Oxford Stormex

L’entretien du vélo est essentiel en hiver, en particulier pour les pneus, les freins et l’éclairage. Les cyclistes londoniens, pour qui un garage est généralement un luxe inouï, peuvent se tourner vers des spécialistes de la moto tels qu’Oxford pour des housses de vélo telles que l’épaisse et rembourrée “ Stormex ”, qui garde votre vélo propre et sec pendant l’hiver.

Coûtant 69,99 £ – moins d’une semaine de location de garage – le Stormex robuste vous évite d’essuyer la pluie ou le gel et la doublure douce et résistante à la chaleur réduit les rayures. Les housses dissuadent aussi les voleurs, mais verrouillez-les – j’en ai eu deux volées au bord de la route à Londres.

«Une couche de crasse de la route peut masquer toutes sortes de problèmes et la dernière chose que vous voulez est de se décomposer quand il fait froid», dit Gladman. «Nettoyez et entretenez le vélo, envisagez un spray d’hivernage qui empêchera la corrosion et facilitera le nettoyage.»

Compétences d’équitation

Il est sage d’ajuster les compétences de conduite en moto en hiver. M. Gladman déclare: «Méfiez-vous des microclimats sur les routes principales qui ont été sablées et évitez les petites routes qui n’ont peut-être pas retenu l’attention du conseil. Normalement, nous aimons les itinéraires sans voitures, mais quand il y a du gel, ils répandent le sel et aident au dégivrage.

M. Gladman ajoute: «Si vous voyez de la glace devant vous (un bon effort pour la repérer), essayez de rouler sur une ligne aussi droite que possible si vous devez la franchir. Ne freinez pas à travers la glace; le freinage antiblocage (ABS) est inefficace car les embouts où la roue freine donnent peu ou pas de retard. Si vous rencontrez de la glace dans un virage, visez à réduire la courbe, restez debout et ne paniquez pas. Si vous avez de l’espace, il y aura probablement plus d’adhérence sur l’herbe que sur la glace, mais la meilleure façon de l’éviter est de ne pas être là en premier lieu. Une moto devrait vous faire sourire et dans des conditions glaciales, ce ne sera pas le cas.

Équipement d’équitation

Peu importe le nombre de couches que vous placez sous une veste de moto standard, cela peut ne pas être suffisant lorsque les températures atteignent le point de congélation, comme ils l’ont fait récemment à Londres. Le kit d’équitation d’hiver n’est pas un luxe; c’est un must si vous voulez rester au chaud et en sécurité.

Rares sont les équipementiers qui ont investi autant de recherche dans la lutte contre le froid que la société italienne Dainese, spécialisée dans les équipements de sécurité de pointe pour les sportifs (y compris le multiple Champion du Monde MotoGP Valentino Rossi) et les motocyclistes sur route. Son programme de R&D a créé certains des équipements d’hiver les plus performants du marché. L’indice avec son dernier équipement est dans le nom: «Antartica» (avec l’orthographe italienne), «pour les cavaliers traversant les terres les plus froides de la planète». En d’autres termes, c’est parfait pour l’hiver britannique.

La veste Dainese

De loin l’équipement le plus chaud que j’ai testé, la veste et le pantalon intègrent des qualités thermiques extrêmes, ainsi qu’une membrane GoreTex pour l’étanchéité. Au cœur de la veste superbement conçue, incorporant une ceinture lombaire externe réglable, des poches spéciales pour ranger les gants et une armure rassurante pour le dos, les coudes et les épaules, se trouve la couche intérieure amovible en duvet d’oie “ squashy ” conçue pour des températures allant jusqu’à -25 ° C. Capable d’être portée seule à l’arrivée, cette couche extensible s’adapte parfaitement, chaudement et confortablement à l’intérieur de la veste résistante à l’abrasion sans plier ni accroc, grâce à sa surface brillante.

Cette veste à la pointe de la technologie, avec deux poches intérieures imperméables, un col anti-tempête amovible, un col thermique amovible et des patchs réfléchissants, possède même des poignets en néoprène de pointe; parfait pour se protéger du vent, de la pluie et du froid, et coûte environ 1000 £ en ligne. En plus d’une solide protection dorsale, il possède un compartiment de protection de la poitrine; même les évents sont hautement conçus avec des zips TIZIP sophistiqués et étanches.

Le pantalon assorti, avec des bretelles utiles et des passants de ceinture, complète la protection hivernale avec sa propre doublure en duvet d’oie amovible confortable, la même coque extérieure résistante à l’abrasion que la veste, ainsi qu’une solide armure aux hanches et aux genoux en cas de chute hivernale. Le meilleur de tous est le double revers de cheville en néoprène, une couche à l’extérieur, une couche à l’intérieur de vos bottes pour une protection hivernale ultime. Pour plus de sécurité et encore plus de protection hivernale, le pantalon (à partir de 634 £) peut être zippé sur la veste.

Le pantalon Dainese

Dans des températures glaciales à Londres et dans ses environs, l’équipement Antartica s’est comporté avec brio, se révélant super chaud et confortable. Il est suffisamment flexible pour permettre des mouvements libres et faciles et dans les averses torrentielles s’est avéré totalement imprenable à la pluie. Son réglage élevé le rend idéal pour rester alerte pendant la conduite par temps froid.

Le seul casque de protection que j’ai rencontré qui comprend une doublure d’hiver spécialement conçue est le “ SportModular ” d’AGV, à partir d’environ 340 £. C’est une astuce intéressante: retournez la doublure sur “ chaude ” en hiver (assez chaude pour se passer d’une cagoule dans la plupart des conditions), puis retournez-la sur “ cool ” en été. Il pèse 1295 grammes ultra-léger grâce à une construction avancée en fibre de carbone et possède l’une des visières de la meilleure qualité du secteur, utilisant un système de verrouillage efficace qui le maintient fermé – ou ouvrez un cran pour la ventilation. L’ouverture de la visière est extra large et – dans le trafic londonien difficile – offre un champ de vision particulièrement sûr. La doublure est super moelleuse, l’insonorisation est au moins aussi bonne qu’avec n’importe quel autre casque que j’ai essayé et la ventilation réglable alimente d’énormes gorgées d’air. Il est stable à haute vitesse, extrêmement confortable et – même dans des conditions difficiles récentes – chaud. L’ensemble complet – y compris la mentonnière rabattable en fibre de carbone – est de très haute qualité.

Les pieds, chevilles et mollets sont particulièrement froids et sujets aux blessures en hiver. Dainese a investi d’énormes sommes dans la fourniture d’équipements de protection pour les coureurs à grande vitesse, il est donc logique de faire de même sur la route. Leurs meilleures bottes d’hiver sont les Centauris en cuir robuste, conçues pour affronter les conditions hivernales rigoureuses avec une imperméabilité GoreTex, un renforcement supplémentaire de la cheville à l’intérieur et à l’extérieur, un embout renforcé, une protection des tibias et des attaches métalliques résistantes de type chaussure de ski. Bien qu’elles soient parmi les bottes d’hiver les plus résistantes de l’industrie, elles se cassent rapidement, sont souples et raisonnablement légères. Achetez-les légèrement sur le côté large (à partir d’environ 272 £), pour accueillir des chaussettes épaisses et elles vous aideront à rester en sécurité et au chaud pendant l’hiver.

Le casque AGV

Rien ne devient plus froid que vos mains sur un vélo, mais les poignées chauffantes – comme celles de la Honda Africa Twin qui deviennent très chaudes – aident énormément. Alors faites de bons gants et ils ne sont pas beaucoup plus chauds que les Scout 2 hautement techniques de Dainese à 149,95 £, qui offrent une efficacité thermique sans être encombrants; essentiel pour maintenir un bon contrôle du vélo. N’ayant besoin que de peu de rodage, ces gants GoreTex doux mais résistants se sont révélés totalement imperméables en cas de fortes averses, tandis que la doublure Primaloft gardait mes doigts au chaud. Pour la protection des doigts et des articulations, il existe des inserts Techno ainsi que des inserts de paume en polyuréthane. Ils ont «Smart Touch» – vous n’avez donc pas besoin de les retirer à froid pour les tâches téléphoniques; il y a même un essuie-glace intégré.

Si vous ne pouvez pas vous offrir un nouvel équipement, rappelez-vous simplement le conseil de M. Gladman: «Un kit coûteux qui ne va pas correctement ne sera pas aussi efficace qu’un vêtement bien ajusté moins cher. Le battement des imperméables peut être une distraction et la moindre infiltration d’eau par temps froid accélérera le voyage vers «vos os étant froids». Vous pouvez rester au sec pendant des siècles, mais une fois que la première goutte a trouvé son chemin, elle coule comme une rivière.