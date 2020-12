En effet, il n’y aurait aucune garantie que Hudson-Odoi reçoive l’appel, même s’il ne s’était pas arrêté à l’entraînement avec un ischio-jambier tendu.

Mais la forme impressionnante de Mount dans le cadre d’un milieu de terrain à trois signifie qu’il est peu probable que Lampard veuille perturber une zone de son équipe qui a fonctionné si efficacement. Alors que Kai Havertz et Mateo Kovacic ont été échangés à droite du trio central, Mount est resté en grande partie une constante à gauche.

Si l’un des milieux de terrain doit être déplacé dans une position avancée, Havertz est l’option la plus probable, ayant produit une démonstration prometteuse dans ce rôle mardi.

Les expériences précédentes de Lampard avec l’Allemand en tant que n ° 10 ont été abandonnées car l’équilibre de Chelsea les a laissés vulnérables à l’arrière dans les premières semaines de la campagne, Havertz étant passé au n ° 8. Mais ce sont ses qualités offensives qui ont brillé pendant son séjour au Bayer Leverkusen et ont convaincu Chelsea de payer 71 millions de livres sterling pour lui cet été.

Frank Lampard fait l’éloge de N’Golo Kante

Il est à noter que ses quatre buts pour Chelsea sont tous survenus pendant cette période alors qu’il jouait plus loin. Havertz avait l’air à l’aise de courir vers la surface contre Krasnodar pour offrir un rappel de cette forme de début de saison.

Mais Lampard, qui a affirmé cette semaine que Havertz était destiné à devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, semble déterminé à persister avec lui en tant que milieu de terrain plus orthodoxe, ce qui a donné un meilleur équilibre à son équipe.

L’habituer davantage à ce rôle pourrait être la priorité, ce qui laisserait Timo Werner opérer à droite, comme il l’a fait avec un effet impressionnant contre Leeds après le départ de Ziyech la semaine dernière.

La pause rapide de l’Allemand a permis à Christian Pulisic de marquer le troisième but de Chelsea en fin de match. Pulisic est en forme, ce qui signifie qu’il peut prendre sa position à gauche, avec Olivier Giroud ou Tammy Abraham au centre et Werner à droite.

Frank Lampard semble vouloir jouer Kai Havertz comme un milieu de terrain plus orthodoxe

Cela suppose que Lampard choisisse de s’en tenir au 4-3-3 qui a incité la meilleure forme de son équipe cette saison. Il pourrait encore chercher à utiliser Reece James et Ben Chilwell comme arrières latéraux – pour fournir de la largeur – et trois arrières centraux.

Le fait est qu’il a réuni une équipe qui peut fournir des solutions à toutes sortes de problèmes qui se présentent.

Il convient de rappeler que Lampard doit encore commencer un match avec ce qui serait considéré comme son XI le plus fort sur le papier en raison de blessures à Ziyech et Pulisic à divers moments de la campagne. Pourtant, Chelsea est à deux points des leaders Tottenham et Liverpool et s’est qualifié pour les 16 derniers de la Ligue des champions en tant que vainqueurs de groupe.

C’est pourquoi Jurgen Klopp et Jose Mourinho se bousculent pour souligner leurs références au titre.

La perte de Ziyech, en particulier, prive Lampard de sa force la plus créatrice. Mais à court terme, il a les outils pour s’en sortir.

